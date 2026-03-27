PS5 et PlayStation Portal : une hausse colossale annoncée pour toutes les consoles de Sony, la facture va piquer !

Des prix qui augmentent toujours plus...





Cette génération de consoles restera clairement dans les annales, mais pas pour les bonnes raisons. Lancée en novembre 2020, la PlayStation 5 était initialement commercialisée au prix finalement bien doux de 499,99 €, avec sa déclinaison sans lecteur à 399,99 €. Près de cinq ans et demi plus tard, le contexte économique mondial a bien changé et les habituelles baisses qui rendaient ce type d'appareils de divertissement plus accessibles au grand public ne sont plus que de l'histoire ancienne.

À la place, c'est une succession de hausses qui a frappé les joueurs. La première de 50 € a eu lieu à l'été 2022, faisant passer la PS5 à 549,99 €. Le Japon a ensuite été touché en septembre 2024 alors que le yen se portait mal, avec une PS5 Slim à 79 980 ¥. Rebelote par chez nous en avril 2025 avec la PS5 Slim Digital Edition coûtant depuis 499,99 € alors que les frais de douanes de Donald Trump faisaient la une de l'actualité. Les États-Unis n'ont d'ailleurs pas été épargnés quelques mois plus tard.

Depuis quelques mois, les coûts de la RAM ont explosé, en grande partie à cause des entreprises accaparant les composants à destination de l'IA. Alors que son année fiscale va se conclure d'ici quelques jours, Sony ne compte pas rester sans rien faire et a décidé de répercuter massivement cela sur les consommateurs, rogner sur les dividendes des actionnaires étant évidemment impensable...

Les nouveaux tarifs des PS5





À compter de la semaine prochaine, le 2 avril 2026, il faudra désormais débourser 100 € de plus, quel que soit le modèle choisi, même pour la PS5 Pro déjà fort onéreuse. Cette hausse est généralisée à l'ensemble des marchés et a de quoi donner des sueurs froides aux joueurs de l'Archipel en particulier. Toutefois, il a été précisé que la version Digital Edition destinée uniquement au Japon continuera d'être vendue 55 000 ¥. Tout le monde ne sera donc pas perdant dans l'histoire.

Vous trouverez ci-dessous la nouvelle grille tarifaire fournie par le PlayStation Blog :

En raison des pressions continues dans le paysage économique global, nous avons pris la décision d'augmenter le prix de la PS5, de la PS5 Pro et du lecteur à distance PlayStation Portal partout dans le monde. Nous savons que les changements de prix impactent notre communauté, et après une évaluation minutieuse, nous avons conclu que cela était une étape nécessaire pour nous assurer de continuer de proposer des expériences de jeu innovantes et de haute qualité aux joueurs à travers le monde. États-Unis PS5 - 649,99 $

PS5 Édition Numérique - 599,99 $

PS5 Pro - 899,99 $ Royaume-Uni PS5 - 569,99 £

PS5 Édition Numérique - 519,99 £

PS5 Pro - 789,99 £ Europe PS5 - 649,99 €

PS5 Édition Numérique - 599,99 €

PS5 Pro - 899,99 € Japon PS5 - 97 980 ¥

PS5 Édition Numérique - 89 980 ¥

PS5 Pro - 137 980 ¥

Le PlayStation Portal pas épargné





Alors que le PlayStation Portal est plus que jamais supporté en tant qu'appareil de streaming, il va également faire les frais de cette hausse de prix du matériel, ce qui est pour le coup bien moins gênant, surtout pour 30 €, mais n'en reste pas moins un frein supplémentaire à son adoption.

États-Unis - 249,99 $

Royaume-Uni - 219,99 £

Europe - 249,99 €

Japon - 39 980 ¥

Actuellement, vous pouvez encore vous procurer une PS5 Slim avec lecteur à 549 € chez Cdiscount, avec en bonus un pack Fortnite.

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