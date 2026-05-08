PS5 : un point sur les ventes de jeux et consoles au 31 mars 2026, Bungie encore dans le viseur avec une nouvelle dépréciation de ses actifs

Les ventes de PS5 du 1er janvier au 31 mars 2026





C'est en ce jour férié par chez nous que Sony vient de dévoiler son bilan financier, avec comme à chaque fois quelques gros chiffres consacrés au segment G&NS qui nous intéresse. Ce 4e trimestre vient ainsi clore l'ensemble de son année fiscale 2025 (FY2025) et, sans surprise, les ventes de PS5 sont encore en déclin avec seulement 1,5 million d'unités écoulées en sell-in (principalement auprès des revendeurs) contre 2,8 millions l'an dernier sur la même période, soit une baisse de 1,3 million.

Cette tendance déjà observée lors des fêtes n'a rien de surprenant à ce stade du cycle de vie de la console. De plus, l'objectif sur l'exercice qui était de 15 millions d'unités vendues est rempli, puisque le total s'élève à 16 millions. À noter que les chiffres pour les 2e et 3e trimestres étaient erronés et ont été révisés, à savoir respectivement 4 et 7,9 millions au lieu de 3,9 et 8 millions, ce qui ne change rien au bout du compte.

Au total, sur l'ensemble de son existence, la PS5 culmine donc à 93,7 millions d'exemplaires distribués.

Les ventes de jeux PS5 et PS4 au 31 mars 2026





Côté software, ce sont « seulement » 74,6 millions de jeux qui ont été vendus sur ces trois mois sur PS5 et PS4, soit 1,5 million de moins qu'à la même période l'an dernier. Difficile de blâmer les PlayStation Studios pour cela, puisque la part des first-party s'élève à 5,8 millions de copies (environ 7,77 % du total), soit à peu de choses près (100 000 unités) le même nombre qu'au 4e trimestre FY2024. Quant au dématérialisé, il représente 85 % de ces ventes.

Pour l'ensemble de FY2025, le total est en augmentation avec 317,9 millions de jeux vendus, dont 32,1 millions de first-party. Concernant ces derniers, aucune actualisation n'est à relever pour des titres en particulier, dommage.

Selon la CFO Lin Tao, si les revenus de Bungie n'ont pas atteint les attentes, la réception de Marathon de la part des joueurs a été forte, de même que leur engagement et rétention. Avec l'ajout de contenus et les améliorations à venir, Sony compte étendre la base d'utilisateurs. Bref, wait & see.

Peu d'évolution pour le PSN





Enfin, le nombre d'utilisateurs mensuels du PlayStation Network à la fin du trimestre s'est élevé à 125 millions, soit 1 million de plus que l'an dernier au même moment, avec une diminution par rapport à la période des fêtes. D'ailleurs, les 132 millions précédemment indiqués se sont transformés en 133 millions sur le document fourni... Sony précisant que ce genre d'estimation peut être actualisé à l'avenir, tout en se gardant bien de pointer du doigt le changement.

Un segment qui se maintient, encore entaché par des pertes liées à Bungie





En termes de profits d'activité sur l'ensemble de son année fiscale, le segment G&NS a généré 463,3 milliards de yens du 1er avril 2025 au 31 mars 2026, soit une hausse de 12 % s'élevant à 48,4 milliards de yens par rapport à FY2024. Sony peut remercier pour cela l'accroissement des ventes de service en réseau et les titres des éditeurs tiers.



Tout n'est hélas pas au beau fixe, puisqu'en plus de « la dépréciation d'une partie des actifs incorporels et autres actifs de Bungie, Inc. » qui avait eu lieu au 2e trimestre et représentait déjà 31,5 milliards de yens, Sony en rajoute une couche avec cette fois 88,6 milliards de yens, portant le total des pertes à 120,1 milliards de yens... En mettant cela de côté, les profits d'activité ont enregistré un record de 45 % d'augmentation YoY.

Pour FY2026, soit entre le 1er avril 2026 et le 31 mars 2027, Sony prévoit une baisse dans les ventes de hardware - il faut dire qu'avec les tarifs exorbitants appliqués, cela va en refroidir plus d'un -, mais une hausse pour ses jeux first-party. Avec à minima Saros qui vient de sortir, ainsi que les sorties de Marvel's Wolverine et MARVEL Tōkon: Fighting Souls, nous pouvons comprendre ces prévisions. Dans l'ensemble, la partie ventes devrait donc diminuer de 6 % YoY, mais les profits d'activité pourraient en revanche connaître une énorme hausse de 30 % YoY grâce à ces titres et l'absence de pertes de valeur du côté de Bungie (croisons les doigts). Toutefois, une augmentation des coûts est prévue en raison d'investissements pour la prochaine génération de consoles.

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