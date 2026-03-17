PS5 Pro : de nouveaux jeux sont compatibles avec la nouvelle version du PSSR

Une évolution majeure du PSSR sur PS5 Pro





La mise à jour du logiciel système de la PS5 Pro introduit une version améliorée du PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), la technologie d’upscaling basée sur l’intelligence artificielle développée par Sony. Cette nouvelle version améliore la stabilité de l’image, la précision des détails et la fluidité globale des jeux compatibles. Grâce à une reconstruction d’image plus avancée, les développeurs disposent désormais de davantage de flexibilité pour équilibrer la fidélité visuelle et les performances sur PS5 Pro.

Le fonctionnement du PSSR repose sur une analyse pixel par pixel des images lors de la mise à l’échelle, permettant d’obtenir des visuels plus propres et plus cohérents, même lorsque le rendu interne du jeu est inférieur à la résolution finale affichée.

Silent Hill, Final Fantasy et Monster Hunter déjà concernés





Plusieurs studios ont déjà adopté cette nouvelle version du PSSR amélioré, avec des résultats particulièrement encourageants. Chez Konami, les équipes de Silent Hill 2 et Silent Hill f ont déjà intégré cette évolution technologique. Les développeurs expliquent que les détails les plus subtils, comme l’herbe, les ombres ou les éléments environnementaux, bénéficient d’une netteté accrue, renforçant l’atmosphère du Japon brumeux des années 1960 dans Silent Hill f.

Du côté de Square Enix, Final Fantasy VII Rebirth profite également de cette amélioration. Les cheveux des personnages sont restitués plus naturellement, tandis que le scintillement et les artefacts visuels sont réduits, offrant une image plus stable et immersive.

D’autres studios majeurs suivent la même direction. Remedy Entertainment applique cette version du PSSR à Alan Wake 2 et Control, améliorant la clarté des mouvements et la stabilité temporelle des images. BioWare confirme aussi son adoption pour Dragon Age: The Veilguard, tandis que Ninja Theory exploite cette technologie dans Senua’s Saga: Hellblade II, notamment pour améliorer le rendu des effets de particules.

Une technologie déjà adoptée par de nombreux jeux et studios





L’adoption du nouveau PSSR ne s’arrête pas là. Capcom l’intègre déjà dans Monster Hunter Wilds, Dragon’s Dogma 2 et le très attendu Resident Evil Requiem, améliorant la netteté globale et la stabilité visuelle de ces titres.

De son côté, Koei Tecmo déploie également cette évolution dans Nioh 3 et Rise of the Ronin, avec des environnements plus détaillés et des contours d’objets naturels mieux définis. La liste continue de s’allonger : Crimson Desert intégrera le nouveau PSSR dès sa sortie, tandis que Assassin’s Creed Shadows et Cyberpunk 2077 recevront prochainement un patch pour prendre en charge cette version améliorée.

Une nouvelle étape pour la PS5 Pro





La mise à jour système PS5 intégrant ce nouveau PSSR sera déployée progressivement à partir du 17 mars, permettant aux joueurs de profiter immédiatement de ces améliorations dans les titres compatibles. La plupart des futurs jeux PS5 Pro devraient désormais intégrer directement cette version améliorée, garantissant une qualité d’image et une stabilité toujours plus élevées.

Ce nouveau PSSR repose également sur les avancées issues du partenariat technologique entre Sony et AMD dans le cadre du projet Amethyst, une collaboration qui vise à repousser les limites du rendu graphique sur console. Avec cette évolution, la PS5 Pro continue de se positionner comme une plateforme capable d’offrir des visuels toujours plus précis et immersifs, et il sera particulièrement intéressant d’observer comment les développeurs exploiteront cette technologie dans les prochains mois.