PS5, les ventes américaines tombent à leur plus bas niveau pour un mois de mai depuis l'an 2000

Selon les dernières données publiées par Circana, les ventes de PlayStation 5 aux États-Unis ont chuté de 58 % en volume par rapport à mai 2025. Les dépenses générées par la console ont également reculé de 43 % sur un an. Toutes générations confondues, le nombre de consoles PlayStation écoulées durant le mois de mai n’avait pas été aussi faible depuis l'an 2000. À cette époque, la première PlayStation arrivait en fin de carrière sur le marché américain, quelques mois avant le lancement local de la PlayStation 2.

Cette forte baisse ne signifie toutefois pas que la PS5 a perdu sa place parmi les principales consoles du marché. La machine de Sony reste la deuxième plateforme la plus vendue aux États-Unis, aussi bien en nombre d’unités qu’en chiffre d’affaires, sur le seul mois de mai comme depuis le début de l’année 2026. Elle se place derrière la Nintendo Switch 2, qui continue de porter la croissance du secteur.

Le prix semble être l’un des principaux facteurs expliquant cette évolution. Le montant moyen payé pour une PS5 aux États-Unis a atteint 672 dollars en mai 2026, soit une hausse de 33 % en un an. Cette moyenne tient compte des différents modèles vendus, notamment de la PS5 Pro, plus coûteuse que les versions classiques. Cette augmentation dépasse largement celle observée sur l’ensemble du marché. Le prix moyen d’un nouveau matériel de jeu vidéo s’est établi à 502 dollars au mois de mai, en progression de 14 % par rapport à l’année précédente.

Malgré les difficultés rencontrées par Sony, les dépenses américaines consacrées aux consoles ont progressé de 38 % sur un an pour atteindre 249 millions de dollars. Cette croissance repose essentiellement sur les ventes de la Nintendo Switch 2, qui compensent les baisses enregistrées par les autres constructeurs.

La situation est encore plus difficile pour Microsoft. Les ventes de consoles Xbox Series ont reculé de 12 % en volume, atteignant le niveau le plus faible jamais enregistré pour un mois de mai aux États-Unis. Le chiffre d’affaires de la gamme progresse malgré tout de 7 %, principalement en raison d’un prix moyen en hausse de 22 % qui s'établit désormais à 524 dollars..

Ces résultats illustrent un paradoxe grandissant sur le marché des consoles. Les dépenses peuvent continuer à progresser grâce à l’augmentation des prix, tandis que le nombre réel de machines vendues diminue fortement. Pour Sony comme pour Microsoft, le risque est désormais de voir le renouvellement du parc ralentir à mesure que les consoles deviennent moins accessibles.

La PS5 reste une machine solidement installée et Sony n’a pas communiqué de chiffres mondiaux comparables pour le mois de mai. Les données de Circana constituent néanmoins un signal préoccupant pour le marché américain, où l’augmentation du prix d’une console commercialisée depuis bientôt six ans commence visiblement à freiner les achats.