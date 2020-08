PS5 & Xbox One Series X : les prix des consoles et des accessoires révélés (involontairement ?) par une grande surface

Depuis quelques heures, sur le site de Carrefour, une page permettant de précommander les consoles de prochaine génération est disponible. Bien sûr, cette mise en ligne précoce ne peut être qu'une erreur mais cela reste quand même intéressant de voir ce qui y est affiché. Les dates de fin de précommande et de disponibilité des produits sont calées au 13 septembre (Xbox Series X) et 3 octobre 2020 (PS5). Cela commence plutôt mal, vu que tout un chacun sait maintenant que les belles ne devraient être disponibles qu'en novembre.

Passons outre et regardons les prix de plus près. Les consoles sont affichées à un prix cohérent par rapport aux attentes du public mais, cela semble un peu bas surtout pour la Xbox Series X. De plus, si vous y regardez bien, tous les accessoires de la PS5, soit le casque, la base de recharge, la caméra HD, la télécommande et même la manette sont affichés au même prix, soit 49,99 euros. Soyons clairs, cela semble peu probable. Dernier point ennuyeux, si les précommandes sont possibles, valider son panier ne l'est pas. Dommage...

Sinon, du côté PlayStation 5, cela donne ceci :

PlayStation 5 Edition Standard : 499 euros ;

PlayStation 5 Edition Digitale : 399 euros ;

Casque-micro sans fil PULSE 3D : 49,90 euros ;

Station de rechargement DualSense : 49,90 euros ;

Manette de jeu sans fil DualSense : 49,90 euros ;

Caméra HD : 49,90 euros ;

Télécommande multimédia : 49,90 euros.

Tandis que du côté Microsoft, seul le prix de la Xbox One Series X est affiché (mais pas les photos) :

Bien que tout ceci soit certainement une page en cours de développement mise en ligne trop tôt, et remplie au mieux par un webmaster en attente des prix définitifs, il est quand même intéressant de voir que cela bouge du côté des revendeurs. Un signe de l'annonce imminente de l'ouverture des précommandes ? Et vous, qu'en pensez-vous ? Estimez-vous ces prix cohérents ?