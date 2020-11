PlayStation 5, Xbox Series X et S : questions & réponses en vidéo LIVE aujourd'hui à 16 heures !

Maintenant que les Xbox Series X et S sont sorties et que nous ne sommes plus sous embargo pour les PlayStation 5, nous vous invitons à une séance de questions/réponses sur notre chaîne YouTube en direct avec notre boss (Eric) qui a testé la Xbox Series X, notre rédacteur en chef (Martial) qui a testé la PS5 et notre community manager (Pierre).

Si vous avez des questions, sur la PS5, Les Xbox Series X/S ou encore sur les deux à la fois, vous pouvez d'ores et déjà profiter de notre forum, ou de nos réseaux sociaux, pour les poser. De même, si vous avez envie de nous laisser votre avis pour que nous puissions en débattre, ne vous gênez pas.

Rendez-vous ici, ou directement sur notre chaîne YouTube, aujourd'hui (samedi 14 novembre) à partir de 16 heures.