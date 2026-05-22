Spellcasters Chronicles, trois petits mois et puis s’en va pour le jeu service de Quantic Dream

Quantic Dream tourne déjà la page Spellcasters Chronicles. Le studio français a annoncé l’arrêt du développement de son jeu multijoueur free-to-play, lancé en accès anticipé sur PC via Steam le 26 février 2026. L’annonce intervient moins de trois mois après cette sortie publique, signe d’un démarrage nettement insuffisant pour soutenir un jeu pensé comme un service sur la durée. Les serveurs resteront accessibles jusqu’au 19 juin 2026, date à laquelle l’expérience prendra fin.

Dans son message officiel, Quantic Dream explique que Spellcasters Chronicles n’a pas trouvé l’audience nécessaire pour assurer sa viabilité à long terme. Le studio évoque un marché particulièrement difficile et précise vouloir recentrer ses efforts sur ses autres productions. Le jeu devait pourtant représenter une rupture nette avec l’image traditionnelle de Quantic Dream, surtout connu pour ses aventures narratives comme Heavy Rain, Beyond Two Souls ou Detroit Become Human.

Spellcasters Chronicles proposait des affrontements compétitifs en 3 contre 3, avec une formule mêlant action à la troisième personne, stratégie, invocation de créatures, construction de decks et combats aériens. Sa page Steam le présente comme un jeu d’action-stratégie en équipe, avec achats intégrés et éléments multijoueur en ligne. Les évaluations des joueurs étaient cependant moyennes, avec 60 % d’avis positifs sur 817 avis au moment de la consultation, ce qui traduisait un accueil mitigé.

La décision entraîne également une réorganisation interne chez Quantic Dream. Le studio affirme vouloir gérer cette transition avec équité et privilégier les reclassements internes lorsque cela sera possible. Cette formulation laisse clairement entendre que l’arrêt du projet aura des conséquences humaines, même si le communiqué officiel ne détaille pas l’ampleur exacte des postes concernés. Le STJV, syndicat français du jeu vidéo, affirme de son côté que 95 emplois seraient menacés en France, soit environ un quart des effectifs de l’entreprise dans le pays.

Le syndicat livre d'ailleurs une lecture beaucoup plus sévère de la situation. Selon lui, l’échec ne viendrait pas seulement d’un marché difficile, mais aussi de choix de production, de gestion et de modèle économique. Le STJV affirme que le projet aurait été lancé il y a huit ans et que les alertes internes sur ses risques auraient été répétées à plusieurs reprises. Ces accusations doivent être distinguées du communiqué officiel du studio, mais elles donnent un éclairage social et industriel plus large sur cette annulation.

Quantic Dream précise en revanche que le développement de Star Wars Eclipse n’est pas affecté par cette décision. Ce point vise probablement à rassurer les joueurs, puisque le projet annoncé en 2021 reste très attendu et toujours entouré de nombreuses interrogations. Le studio avait déjà indiqué en octobre 2025 que Spellcasters Chronicles représentait une nouvelle étape, différente de ses productions habituelles, tandis que Star Wars Eclipse poursuivait son développement en parallèle.

Les joueurs ayant dépensé de l’argent pendant l’accès anticipé pourront demander un remboursement intégral. Les modalités exactes doivent être communiquées par les canaux officiels du jeu et son serveur Discord. Avec cette fermeture rapide, Spellcasters Chronicles rejoint la liste des jeux service incapables de s’installer dans un marché saturé, même lorsqu’ils sont portés par un studio reconnu. Pour Quantic Dream, cette tentative multijoueur restera donc une parenthèse courte, mais lourde de conséquences.