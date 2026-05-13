Rainbow Six Siege prolonge son accord avec le Xbox Game Pass pour deux années d’esport

Ubisoft annonce le renouvellement de sa collaboration avec le Xbox Game Pass autour de Tom Clancy’s Rainbow Six Siege et de BLAST R6 Esports. Ce nouvel accord s’étendra sur deux ans et couvrira les saisons compétitives 2026 et 2027. Il s’inscrit dans la continuité de la précédente alliance entre les deux groupes, avec l’objectif de renforcer la présence du jeu sur la scène esport tout en proposant davantage d’avantages aux abonnés. Pour les joueurs comme pour les spectateurs, cette nouvelle étape doit surtout donner plus de visibilité aux grands rendez-vous compétitifs de Rainbow Six Siege.

Cette collaboration permettra de proposer des récompenses en jeu, des activations communautaires et des expériences renforcées lors des principaux événements esport de Rainbow Six Siege. L’opération est coproduite avec BLAST, organisateur du circuit compétitif, et accompagnera plusieurs temps forts internationaux prévus au calendrier. Le but est clair, faire du Xbox Game Pass un relais visible de la saison BLAST R6 Esports, tout en offrant des avantages concrets aux abonnés.





Le renouvellement débutera officiellement en mai 2026 avec le BLAST R6 Salt Lake City Major. Cet événement marquera aussi le retour d’un format organisé autour de deux Majors par an. Les activations liées au Game Pass seront ensuite déployées à différents moments des saisons 2026 et 2027, notamment lors du Major de novembre au Japon, puis durant le Six Invitational 2027, le championnat du monde de Rainbow Six Siege, prévu au Brésil. Ces rendez-vous devraient permettre à Ubisoft et Xbox de toucher une audience internationale tout au long du cycle compétitif.

Tout au long de la saison, Ubisoft et le Xbox Game Pass prévoient également des événements communautaires autour de certains tournois majeurs. Les fans pourront profiter de rencontres avec des créateurs de contenu, mais aussi tenter de remporter des récompenses lors de certaines étapes du circuit BLAST R6. L’idée est de prolonger l’expérience au-delà des matchs, en renforçant le lien entre les joueurs, les spectateurs et l’écosystème esport du titre.

Les abonnés au Xbox Game Pass Ultimate bénéficieront de premiers avantages en jeu dès le mois de juin 2026. D’autres offres seront ensuite proposées au fil de l’année, en fonction des grands temps forts de la saison compétitive. Les contenus exacts n’ont pas encore été détaillés, Ubisoft précisant que les récompenses pourront varier et évoluer au cours de l’accord. Il faudra donc attendre les prochaines communications officielles pour connaître la nature exacte des bonus proposés.

François-Xavier Deniele, vice-président Marketing et Esport de Rainbow Six Siege chez Ubisoft, explique que ce renouvellement doit permettre d’amplifier encore davantage l’impact mondial du jeu et de son circuit esport. Selon lui, cette nouvelle étape s’appuie sur le succès de la précédente collaboration avec Xbox, tout en offrant à la communauté des expériences enrichies et des avantages exclusifs en jeu. Le message est assez net, Ubisoft veut continuer à installer Rainbow Six Siege comme une licence esport majeure sur la durée.

Avec cet accord prolongé jusqu’en 2027, Ubisoft confirme sa volonté de maintenir Rainbow Six Siege dans une dynamique esport internationale solide. Le jeu continue ainsi de s’appuyer sur des alliances majeures pour nourrir sa communauté, fidéliser les spectateurs et donner davantage de visibilité à ses compétitions mondiales. Des précisions supplémentaires sur les prochaines activations, les événements concernés et les contenus in-game seront communiquées tout au long de la saison compétitive 2026 de Rainbow Six Siege.

Les récompenses nécessitent un abonnement au Game Pass Ultimate, vendu séparément. Les contenus en jeu peuvent varier et être modifiés.