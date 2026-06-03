Rayman Legends Retold : après les leaks, Ubisoft officialise cette réinvention tout en 3D de son excellent jeu de plateforme

Rayman Legends Retold se montre enfin officiellement





La semaine dernière, les fuites se sont multipliées concernant Rayman Legends Retold, un remake du jeu de plateforme d'Ubisoft initialement sorti en 2013 sur PC et une première génération de consoles (PS3, Xbox 360, PSVita et Wii U) puis sur une deuxième dans la foulée (PS4, Xbox One et enfin Switch), sans même parler des plateformes de cloud gaming. Vite devenu un classique moderne, il va donc faire son retour, comme nous l'avons enfin officiellement appris à l'occasion du State of Play de ce mardi soir.

Un point sur les nouveautés





Rayman Legends Retold passe donc entièrement à la 3D, avec désormais des passages à dos de dragon dignes d'un Star Fox ou d'un Panzer Dragoon. L'aspect visuel a de son côté bien évolué, sans dénaturer ce qui faisait le charme de l'original, et nous retrouverons évidemment Globox, Barbara et Grand Minimus aux côtés de Rayman en tant que personnages jouables lors des parties jusqu'à 4 en coop locale. L'histoire a elle été revisitée, un sixième royaume ajouté, tout comme quatre niveaux musicaux inédits et des cinématiques entièrement doublées.

Notez qu'il a bien été développé conjointement par les équipes d'Ubisoft Montpellier et Ubisoft Milan, contrairement à ce qui a pu circuler. Vous trouverez des visuels en page suivante.

UN JEU DE PLATEFORME À L'ÉTAT PUR Sautez, planez et frappez à travers des mondes pleins de charmes et de surprises. Envie de changer de rythme ? Plongez dans des niveaux musicaux inoubliables, où chacun de vos mouvements doit s'accorder à la cadence pour une expérience aussi rythmée qu'exaltante. UN GAMEPLAY NOUVEAU ET AMÉLIORÉ Plongez dans un univers plein de vie, retravaillé avec des graphismes à couper le souffle. Une vaste sélection de niveaux emblématiques fait son retour, accompagnée d'un mystérieux sixième royaume et de quatre nouveaux niveaux musicaux. Enfourchez des dragons pour des chevauchées épiques et mettez vos compétences à l'épreuve dans la Caverne des Épreuves. UNE ÉPOPÉE RÉINVENTÉE Rejoignez Rayman et ses amis dans leur aventure la plus ambitieuse à ce jour, et affrontez un nouvel ennemi venu semer le chaos. Des cinématiques parlées et une bande-son revisitée par Christophe Héral et Grant Kirkhope donnent vie à cette aventure, mariant thèmes légendaires à compositions inédites. JUSQU'À 4 JOUEURS POUR PLUS DE FUN Parcourez l'intégralité de l'aventure en co-op locale jusqu'à 4 joueurs : foncez pour récupérer un maximum de Lums ou bousculez vos amis pour sauver tous les Ptizêtres. Le Kung Foot est également de retour avec des commandes améliorées, des bonus et des règles personnalisables pour des heures de compétition endiablée.

Date de sortie et commercialisation





Sans surprise, puisque cela avait également fuité, Rayman Legends Retold sortira le 1er octobre 2026 sur PS5, Xbox Series X|S, Switch 2 et PC. Et, oui, Rayman Origins: Enhanced Edition a au passage été officialisé en tant que bonus inclus avec chaque copie du jeu, sans pour autant se montrer... lui qui proposera des graphismes en 4K à 60 fps.

Bonus de précommande Pack Hoodlum Havoc - 2 costumes pour Rayman et Globox inspirés par Rayman 3: Hoodlum Havoc. Édition Standard - 39,99 € Rayman Legends Retold.

Rayman Origins: Enhanced Edition. Édition Deluxe - 49,99 € Rayman Legends Retold.

Rayman Origins: Enhanced Edition.

Pack Rétro - 4 costumes pour Rayman, Globox, Barbara et Grand Minimus, inspirés des personnages du jeu Rayman original sorti en 1995.

Galerie en jeu.

Si l'original vous suffit, Rayman Legends est actuellement vendu à seulement 17,99 € sur PC chez Gamesplanet.