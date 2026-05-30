Rayman Legends Retold : les fuites se multiplient avant le State of Play, Ubisoft s'apprêterait à dévoiler un remake

Une légende à nouveau racontée





Fin 2024, Ubisoft annonçait timidement le développement d'un projet Rayman par ses équipes de Montpellier et Milan, parlant alors de phase d'exploration de la marque. Depuis, l'éditeur a cherché à recruter sur différents postes, en plus de réaffirmer que la licence est entre de bonnes mains lors du 30e anniversaire. Ça, c'est pour la partie officielle.

Plusieurs rumeurs ont depuis circulé, parlant notamment d'un remake, mais ces derniers jours, cela a pris une tout autre tournure. Un certain @intercelluar a posté sur Twitter / X le logo de celui qui se nommerait Rayman Legends Retold, autrement connu sous l'intitulé Project Steambot. Le jeu de 2013, porté sur de nombreux appareils, dont la Switch en 2018, est le dernier épisode principal et n'a clairement pas besoin d'être retouché, mais nous parlons d'Ubisoft, qui va lancer d'ici peu Assassin's Creed Black Flag Resynced, autre titre populaire et presque tout aussi vieux.

Et après tout, en voyant les multiples versions de Rayman 2 sorties entre 1999 et 2011, ce n'est limite pas plus choquant que ça.

Date de sortie et premiers détails en fuite





À la suite de ça, Insider Gaming a ajouté son grain de sel, déclarant que ce Rayman Legends Retold sortirait le jeudi 1er octobre 2026. Ensuite, le site N1-UP a déclaré que plusieurs médias ont d'ores et déjà pu y jouer, avec une révélation prévue durant le State of Play à venir le 2 juin, selon NateTheHate.

Ce remake serait en 2,5D, restant en grande partie un jeu de plateforme 2D, avec une refonte graphique légère notamment au niveau des yeux de Rayman. Des skins additionnelles seraient disponibles pour lui et Globox, inspirées par Rayman, Rayman 3, ASTRO BOT et même Clair Obscur: Expedition 33 ! Des séquences 3D façon Star Fox aux commandes d'un dragon auraient été ajoutées, tout comme un scénario avec un méchant inédit.

Enfin, c'est billbil-kun qui y a été de ses indiscrétions sur Dealabs, en plus de récapituler ce que nous venons d'indiquer. Selon lui, seul Ubisoft Montpellier aurait développé Rayman Legends Retold. Le studio français aurait ajouté un mode multijoueur coopératif en ligne jusqu'à quatre alors que l'original ne permettait que de la coop en local. Une édition physique serait mise en vente uniquement sur PS5 et Switch 2, avec une Carte clé de jeu pour cette dernière selon N1-UP, avec un tarif de 39,99 $. Quant au timing de l'annonce, il déclare que les précommandes débuteraient au plus tard le 2 juin à 10h00, suggérant une révélation avant le SoP... mais sans en être certain.

Nous ne tarderons pas à avoir le fin mot de cette histoire. En attendant, Rayman Legends est vendu à seulement 17,99 € chez Gamesplanet.