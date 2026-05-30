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Rayman Origins Enhanced Edition 08 30 05 2026

Rayman Origins: Enhanced Edition, Microsoft fait fuiter ce remaster, visuels à l'appui !

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Source: Microsoft Store

Le jeu de plateforme sorti initialement en 2011 va lui aussi faire son retour sur de nouvelles plateformes, avec le minimum syndical en termes d'améliorations.

Un remaster officialisé malgré lui

Comme si les multiples fuites entourant Rayman Legends Retold ne suffisaient pas, il a fallu que le Microsoft Store dévoile avant l'heure un autre jeu de la licence qui va faire son retour, Rayman Origins. En effet, et nous avons pu le constater par nous-mêmes avant que la page soit rendue inaccessible, Ubisoft compte nous proposer un remaster nommé Rayman Origins: Enhanced Edition, dont le logo avait déjà été dévoilé par @intercelluar. Il gardera d'ailleurs l'ancienne charte graphique, de quoi déparier les deux projets.

Rayman Origins Enhanced Edition fuite Microsoft Store 01 30 05 2026

Évidemment, ne vous fiez pas au prix indiqué, qui était sans doute un placement. Attendu à minima sur Xbox Series X|S, il devrait sans surprise également débarquer sur PS5, Switch 2 et PC. Les seules nouveautés indiquées dans le descriptif font mention d'une résolution en 4K, d'un framerate à 60 fps, d'améliorations modernes de confort et la présence de reliques, qui étaient jusqu'à présent exclusives à la version PSVita !

Rayman Origins Enhanced Edition fuite Microsoft Store 02 30 05 2026

Une poignée de visuels était également présente, que vous pouvez retrouver en page suivante en attendant qu'Ubisoft officialise par lui-même le jeu.

Actuellement, Rayman Origins est vendu 8,99 € chez Gamesplanet.

redacteur vignetteAlexandre SAMSON (Omega Law)
Rédacteur
Accro à Assassin's Creed et Destiny, grand amateur de RPG et passionné d'expériences vidéoludiques en général. Lecteur de comics (DC) et de divers mangas (One Piece !). Chimiste de formation et Whovian dans l'âme.
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