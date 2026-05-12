Razer Huntsman V3 TKL 8KHz, un nouveau clavier eSport est disponible

Razer continue de renforcer son catalogue de périphériques orientés eSport avec le Huntsman V3 Tenkeyless 8KHz, un nouveau clavier gaming sans pavé numérique qui reprend les grandes lignes techniques de la gamme Huntsman dans un format plus facile à transporter. Disponible dès maintenant, ce modèle vise avant tout les joueurs compétitifs qui recherchent un clavier à encombrement réduit, tout en conservant une approche centrée sur la réactivité. Le constructeur met ici l’accent sur la précision des entrées, la latence réduite et les réglages rapides directement accessibles depuis le clavier. Le prix public conseillé communiqué est de 169,99 dollars aux États-Unis et 179,99 € en Europe.

Ce nouveau modèle repose sur des switches optiques analogiques Razer de seconde génération. Contrairement à des interrupteurs mécaniques classiques, ceux-ci mesurent l’entrée à l’aide de la lumière sur toute la course de la touche. L’objectif est de détecter chaque pression de manière plus propre et plus régulière, tout en supprimant les contraintes liées au contact physique et au délai de rebond. Pour les joueurs, cela doit se traduire par des frappes plus constantes, notamment dans les jeux où les mouvements répétés et les corrections rapides font la différence.

Le Huntsman V3 Tenkeyless 8KHz permet aussi d’ajuster le point d’activation des touches, ainsi que la sensibilité du Rapid Trigger. Cette fonction permet de réinitialiser une touche dès qu’elle remonte très légèrement, au lieu d’attendre un point de réinitialisation fixe. Dans les faits, cela peut améliorer la gestion des déplacements, des arrêts nets ou des changements de direction dans les FPS et les jeux compétitifs. Ce type de réglage s’adresse surtout aux joueurs qui veulent adapter très précisément le comportement du clavier à leur manière de jouer. Razer indique une plage d’activation réglable de 0,1 à 4,0 mm sur sa fiche produit française.

L’autre fonction mise en avant est le Snap Tap. Son principe est simple à comprendre. Lors de l’utilisation de deux touches opposées, par exemple pour aller à gauche ou à droite, le clavier peut donner la priorité à la dernière touche enfoncée sans obliger le joueur à relâcher la première. Cette option peut rendre certains changements de direction plus rapides, mais elle reste à manier avec prudence selon les règles des jeux et des compétitions. C’est une fonction très recherchée par une partie des joueurs compétitifs, mais aussi discutée, car elle modifie directement la manière dont les entrées clavier sont interprétées. Sur la fiche officielle, Razer précise que Snap Tap peut être activé ou désactivé depuis Razer Synapse ou via un raccourci clavier.

L’autre argument technique concerne le polling rate à 8 000 Hz. Le clavier peut ainsi transmettre ses informations jusqu’à huit fois plus vite qu’un clavier gaming standard à 1 000 Hz. Cette donnée ne transformera évidemment pas chaque joueur en champion, mais elle s’inscrit dans une logique de réduction maximale de la latence, surtout dans les environnements compétitifs où chaque milliseconde compte. Le but est de rapprocher le plus possible l’action physique de sa traduction à l’écran. Razer met également en avant sa technologie HyperPolling réelle à 8 000 Hz sur la page officielle du produit.

Le clavier peut également être réglé sans passer obligatoirement par un logiciel complet. Le point d’activation, le Rapid Trigger et le Snap Tap peuvent être ajustés directement depuis le clavier, avec un retour visuel via la rangée des chiffres. Les profils peuvent ensuite être enregistrés dans la mémoire intégrée. Razer propose aussi Synapse Web, une version accessible depuis un navigateur compatible Chromium, sans installation locale. Cette approche peut être pratique lors de déplacements, en LAN ou en tournoi, lorsque l’installation d’un logiciel complet n’est pas toujours possible.

Pour ceux qui veulent aller plus loin, le logiciel Razer Synapse reste disponible avec des profils plus avancés et des réglages spécifiques selon les jeux. Le constructeur conserve donc une double approche, avec des ajustements rapides directement sur le périphérique et une personnalisation plus poussée via son écosystème logiciel. Le clavier cherche ainsi à rester exploitable immédiatement, tout en conservant une marge de configuration pour les profils les plus exigeants.

Razer indique aussi avoir travaillé sur la sensation de frappe. Les switches sont lubrifiés individuellement et le clavier intègre une mousse interne destinée à améliorer le rendu sonore et la stabilité de la frappe. Ce point ne concerne pas seulement le confort acoustique, puisqu’une frappe plus régulière peut aussi participer à une meilleure sensation de contrôle sur de longues sessions. Le constructeur veut donc proposer un clavier orienté performance, mais pas uniquement défini par ses chiffres techniques.

Reste une précision importante pour le public francophone. Le communiqué ne confirme pas explicitement la disponibilité d’une disposition AZERTY au lancement. La page française de Razer permet bien d’acheter le produit, mais il faudra vérifier la disposition proposée au moment de la commande ou chez les revendeurs partenaires. C’est un point à surveiller, car les visuels marketing et certaines fiches marchandes peuvent afficher du QWERTY, même lorsque le produit est disponible en Europe.

Le Razer Huntsman V3 Tenkeyless 8KHz est disponible dès maintenant sur Razer.com, dans les RazerStores et chez certains revendeurs partenaires. Avec ce nouveau modèle, Razer ajoute une option plus ramassée à sa gamme eSport, tout en conservant les principales technologies attendues sur un clavier haut de gamme destiné aux joueurs compétitifs. Reste maintenant à voir si ce format tenkeyless trouvera son public face aux claviers encore plus réduits déjà très populaires sur la scène compétitive.