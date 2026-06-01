RECAP Minecraft LIVE Rotterdam, Chaos Cubed, Minecraft Dungeons II et A Minecraft Movie Squared au programme

Le Minecraft LIVE organisé depuis la TwitchCon Europe de Rotterdam n’était pas un simple rendez-vous communautaire. Cette édition a permis à Mojang Studios de rassembler plusieurs annonces autour de son jeu phare, de ses projets dérivés et de ses déclinaisons au cinéma. La licence confirme surtout une stratégie très lisible, nourrir régulièrement Minecraft avec de nouveaux contenus tout en développant son univers au-delà du jeu principal.

Chaos Cubed, du soufre et beaucoup d’expérimentation

Le premier gros morceau de cette présentation concernait Chaos Cubed, le prochain game drop de Minecraft à venir le 16 juin 2026. Cette mise à jour introduira les grottes de soufre, un nouveau biome souterrain, ainsi que les cubes de soufre, des créatures capables de se nourrir de certains blocs pour en absorber les propriétés. L’idée paraît simple, mais elle ouvre la porte à de nombreuses situations typiques de l’esprit sandbox du jeu.

Ces cubes pourront être utilisés de différentes façons, notamment en les lançant ou en les exploitant pour leurs effets particuliers. L’exemple le plus parlant reste celui des cubes nourris à la TNT, avec tout ce que cela implique en matière de chaos volontaire, d’expériences ratées et de pièges improvisés. Avec Chaos Cubed, Minecraft semble miser sur une forme de désordre contrôlé, exactement le genre de mécanique qui donne envie aux joueurs d’essayer, de détourner et de casser les règles.

Dappled Forest, un biome plus calme pour les bâtisseurs

La présentation a aussi donné un premier aperçu du troisième drop prévu en 2026. Le titre phare de Microsoft accueillera notamment le Dappled Forest, un nouveau biome forestier aux tons plus doux, marqué par des arbres de peuplier, des couleurs automnales et la présence de mystérieux camps abandonnés.

L’annonce devrait particulièrement intéresser les bâtisseurs. Le bois de peuplier, avec sa teinte gris chaud, promet de nouvelles possibilités décoratives, surtout pour les constructions qui cherchent une ambiance plus naturelle, plus feutrée ou plus rustique. Les détails complets seront communiqués plus tard, mais cette première présentation laisse entrevoir une mise à jour davantage tournée vers l’exploration, l’ambiance et la construction. Après le soufre et les cubes imprévisibles, ce futur biome apporte une respiration plus posée dans le calendrier de cet automne 2026 de Minecraft .





Minecraft Dungeons II, le Twisted Warden entre en scène

Minecraft Dungeons II a également profité de ce rendez-vous pour montrer une nouvelle menace, le Twisted Warden. Cette créature est décrite comme lente, mais particulièrement puissante, ce qui devrait en faire un adversaire capable de mettre la pression aux joueurs dans les donjons les plus tendus.

Cette suite reprendra évidemment certains biomes connus de l’univers Minecraft, tout en ajoutant de nouveaux environnements et un portail lié au Deep Dark. Le studio suédois semble vouloir prolonger la formule du premier épisode, avec une aventure plus large, plus dense et toujours pensée pour l’action coopérative. Cette nouvelle apparition de Minecraft Dungeons II rappelle que le spin-off veut rester accessible, tout en renforçant son bestiaire et son identité visuelle.

La sortie de Minecraft Dungeons II est toujours prévue plus tard en 2026 sur XBOX Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, Steam, XBOX sur PC et dans le Game Pass. Cette disponibilité très large confirme la volonté de toucher l’ensemble du public console et PC, sans enfermer le jeu dans un seul écosystème.

LEGO Minecraft, des poulets à chevaucher et un Twisted Warden grandeur nature

La partie LEGO a aussi occupé une place dans cette diffusion. Depuis la Minecraft Arena installée à Rotterdam, les visiteurs ont pu découvrir un décor grandeur nature inspiré des biomes du jeu, avec un imposant Twisted Warden directement lié à Minecraft Dungeons II.

Un nouveau set LEGO Minecraft a aussi été aperçu, tandis que le Minecraft Marketplace accueillera LEGO Minecraft Chicken Mounts. Ce contenu permettra de chevaucher, personnaliser et utiliser des poulets en combat. L’idée reste volontairement légère, mais elle correspond bien à l’esprit de la licence. Minecraft continue de transformer des concepts très simples en contenus immédiatement lisibles, capables de parler autant aux enfants qu’aux joueurs plus habitués à l’univers du jeu.





A Minecraft Movie Squared, Kirsten Dunst rejoi

nt la suite

Le Minecraft LIVE a également réservé une annonce importante du côté du cinéma. La suite de A Minecraft Movie s’appellera A Minecraft Movie Squared. Le titre a été annoncé pendant l’événement, et il ne s’agit pas d’une simple formulation provisoire dans le récapitulatif officiel.

Cette suite accueillera Kirsten Dunst dans le rôle d’Alex, un personnage emblématique de l’univers Minecraft. La précision a son importance, car l’actrice rejoint bien le casting de A Minecraft Movie Squared, et non celui du premier film déjà sorti. Matt Berry fera également son retour dans un rôle encore non dévoilé, après avoir prêté sa voix au Nitwit dans le précédent long-métrage. Date de sortie en salle, le 23 juillet 2027.

Minecraft Movie Buid Challenge

Jack Black et Jason Momoa étaient aussi présents dans la séquence pour accueillir Kirsten Dunst dans la famille Minecraft. Le réalisateur Jared Hess et Jens ont présenté en parallèle le Minecraft Movie Build Challenge, un concours de construction permettant aux joueurs de tenter de voir leur création apparaître dans le film ou son générique. Avec cette suite, Minecraft poursuit son développement au cinéma, tout en gardant un lien direct avec sa communauté de bâtisseurs. Les joueuses et joueurs peuvent également débloquer la Cape de Constructeur (Builder Cape) grâce aux quêtes de visionnage Minecraft sur Twitch et TikTok, disponibles jusqu'au 14 juin prochain.

Ce Minecraft LIVE depuis Rotterdam n’a donc pas reposé sur une seule annonce majeure, mais sur une série de nouveautés cohérentes. Le jeu principal continue d’avancer par drops, Minecraft Dungeons II prépare son retour sur de nombreuses plateformes, LEGO prolonge la marque avec de nouveaux contenus et le cinéma installe progressivement sa propre branche. Minecraft reste aujourd’hui bien plus qu’un jeu de construction, c’est un écosystème complet qui avance par touches successives, sans jamais s’éloigner de son principe central, laisser les joueurs créer leurs propres histoires.