Red Dead Redemption bientôt sur de nouvelles plateformes ? Un organisme vend la mèche

Red (mais toujours pas) Dead Redemption





Alors que Grand Theft Auto VI a été reporté la semaine dernière, c'est une autre licence de Rockstar Games qui refait parler d'elle à présent. Initialement paru en 2010 sur PS3 et Xbox 360, Red Dead Redemption est un jeu culte pour toute une génération de joueurs, mais il aura fallu patienter jusqu'en 2023 avant qu'il ne fasse son retour sur PS4 et Switch, puis l'an dernier sur PC, une version qui s'est laissé désirer. Cela aurait très bien pu s'arrêter là, mais voilà que tout porte à croire que John Marston va encore revenir sur le devant de la scène.

Visuel de la version PC

Encore une bourde de l'ESRB





Une fois n'est pas coutume, c'est l'Entertainment Software Rating Board qui liste sur son site des versions n'ayant pas encore été annoncées par Rockstar. Cette fois, nous apprenons que Red Dead Redemption devrait voir le jour sur PS5, Xbox Series X|S et Switch 2.

Pour rappel, une rumeur avait circulé en mai dernier faisait état d'un portage de Red Dead Redemption 2 sur la console de Nintendo et d'un simple patch « next-gen » sur celles de Sony et Microsoft. Cela pourrait vouloir dire que les deux volets finiraient pas débarquer sur cette machine hybride, de quoi ravir ses déjà fort nombreux possesseurs.

Pour le moment, la version Switch est elle disponible en boîte sur cartouche au prix de 34,99 € chez Micromania.