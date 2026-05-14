Red Rising : le célèbre jeu de société s'offre une adaptation PC pour 2026

Red Rising va bientôt quitter les tables de jeu pour rejoindre les écrans PC. Emerald City Games a annoncé l’adaptation numérique officielle du jeu de société édité par Stonemaier Games, lui-même inspiré de l’univers littéraire imaginé par Pierce Brown. Le titre est attendu sur Steam au 4e trimestre 2026 et entend proposer une transposition fidèle de l’expérience de plateau, enrichie par plusieurs fonctionnalités propres au support numérique.

Une fidélité aux mécaniques de plateau

Dans Red Rising, les joueurs plongent dans une société dystopique organisée autour d’un système de castes par couleurs. Chaque partie repose sur la constitution d’une Maison puissante grâce à une mécanique de recrutement, avec des personnages capables de créer des synergies et d’activer des effets en chaîne. Le principe reste celui d’un jeu de gestion de main, dans lequel il faut choisir les bonnes cartes, anticiper les actions adverses et optimiser ses combos pour prendre l’avantage.

Cette version PC conservera les règles du jeu original et ses 112 cartes uniques. Emerald City Games promet toutefois plusieurs ajouts destinés à fluidifier l’expérience, avec un calcul instantané du score, des effets animés, une présentation visuelle plus marquée et des voix personnalisées pour donner davantage de présence aux cartes. L’objectif est clair, conserver la profondeur du jeu de société tout en réduisant les manipulations parfois fastidieuses d’une partie physique.

Le confort du numérique au service de la stratégie

Le titre pourra être joué en solo contre une intelligence artificielle, mais aussi en multijoueur pour des parties allant jusqu’à six participants. La page officielle met également en avant du multijoueur en ligne en temps réel et asynchrone, un point important pour ce type d’adaptation. La possibilité de jouer sans réunir tout le monde autour d’une table pourrait faciliter l’accès au jeu, notamment pour les fans de la saga dispersés géographiquement.





Le premier trailer permet déjà d’apercevoir l’approche retenue, avec une interface centrée sur les cartes, des effets visuels et une direction artistique qui cherche à rappeler l’identité de l’univers original. Le défi sera désormais de trouver le bon équilibre entre lisibilité, rythme de jeu et fidélité aux mécaniques de plateau. Les adaptations numériques de jeux de société peuvent rapidement séduire lorsqu’elles simplifient l’organisation des parties, mais elles doivent aussi respecter les attentes d’un public souvent très attentif aux règles.

Une collaboration née de la passion

Pour Emerald City Games, ce projet semble aussi relever d’un attachement personnel à la licence. Derek Day, CEO du studio, souligne que cette collaboration est née d’une véritable passion de l’équipe pour l’œuvre originale. Jamey Stegmaier, fondateur de Stonemaier Games, affirme de son côté que le bon partenaire était attendu depuis longtemps pour porter Red Rising en version numérique.

Red Rising est donc attendu sur PC via Steam au 4e trimestre 2026. Aucune version console n’a encore été annoncée à ce stade. Les amateurs de jeux de société numériques, de stratégie à base de cartes et de l’univers de Pierce Brown peuvent déjà suivre la page du jeu sur la plateforme de Valve.