RENNSPORT voit grand avec Le Mans, une IA revue et une mise à jour XXL (1.2.4)

RENNSPORT continue de construire son avenir avec une mise à jour 1.2.4 particulièrement chargée. Baptisée Endurance Classics 1, cette nouvelle version introduit du contenu payant, du contenu gratuit, des améliorations de fond et plusieurs corrections techniques. Le point le plus visible reste évidemment l’arrivée du Circuit des 24 Heures du Mans, qui donne une nouvelle dimension au simulateur automobile de Competition Company.

Cette mise à jour ne se limite pas à l’ajout d’un circuit prestigieux, elle marque aussi une étape importante dans l’évolution générale de RENNSPORT. Le studio explique vouloir doubler la quantité de contenu disponible dans le jeu au cours de l’année 2026. Cette version 1.2.4 va donc dans ce sens, avec de nouveaux tracés, plusieurs voitures, des livrées gratuites et un travail de fond sur l’expérience de course.

L’arrivée du Circuit des 24 Heures du Mans change naturellement la perception du contenu proposé. Ce tracé n’est pas un circuit comme les autres. Il demande de la vitesse de pointe, de la régularité, une bonne gestion de l’aspiration et une concentration particulière sur les longues portions rapides. En course de nuit, il impose aussi une autre lecture de la piste, notamment dans les zones où l’éclairage et les repères visuels deviennent essentiels.

Pour accompagner ce circuit, RENNSPORT ajoute plusieurs voitures emblématiques de l’endurance et du sport automobile. Le pack payant Endurance Classics 1 couvre différentes époques et plusieurs approches de la performance, de la brutalité mécanique des prototypes historiques à l’efficacité moderne des GT3.

Le contenu payant Endurance Classics 1 Circuit des 24 Heures du Mans

Mercedes-Benz CLK LM

Porsche 911 GT1 ‘98

Porsche 956

Peugeot 9X8 EVO

Ford Mustang GT3



Cette sélection permet de mélanger plusieurs générations de voitures pensées pour la performance et l’endurance. Le joueur passe ainsi de machines historiques très exigeantes à des véhicules plus récents, avec des comportements différents en freinage, en accélération et en appui aérodynamique.





Le Mans n’arrive pas seul. La mise à jour ajoute aussi du contenu gratuit, ce qui permet de ne pas réserver toutes les nouveautés aux acheteurs du pack. Les joueurs peuvent ainsi profiter d’un nouveau circuit urbain, de plusieurs tracés alternatifs et d’une voiture supplémentaire.

Le contenu gratuit de la mise à jour 1.2.4 Kuala Lumpur Street Circuit

Nouvelles configurations pour Fuji

Nouvelles configurations pour Monza

Road Atlanta Short

Nürburgring Fast Chicane

Daytona Tri-Oval

8ETA Oval

Hyundai N Vision 74

Plus de 20 livrées officielles gratuites

La Hyundai N Vision 74 apporte une touche plus futuriste au roster. Le véhicule se distingue par son couple élevé et son identité visuelle plus conceptuelle. Les nouvelles livrées concernent notamment la Porsche 911 GT3 R rennsport, la BMW M2 CSR, l’Audi R8 LMS GT3 Evo II et d’autres voitures disponibles dans le jeu.

RENNSPORT profite aussi de cette mise à jour pour élargir son offre sans casser sa structure actuelle. Le contenu gratuit reste important, car il permet de maintenir l’intérêt des joueurs qui ne souhaitent pas forcément acheter immédiatement le pack d’endurance. Le contenu payant, lui, vise davantage les amateurs de courses longues, de voitures historiques et de circuits mythiques.

Le studio accompagne cette sortie d’une stratégie de réduction sur les différentes éditions du jeu. L’objectif est clair, faire grossir la grille et attirer de nouveaux pilotes à un moment où le contenu devient plus conséquent. Une remise de 45 % est annoncée sur l’édition Deluxe, tandis qu’une réduction de 50 % doit suivre sur l’édition Standard.

Cette politique commerciale accompagne une mise à jour qui cherche autant à séduire de nouveaux joueurs qu’à fidéliser la communauté déjà présente. Avec Le Mans, Kuala Lumpur, les nouvelles configurations de circuits et les voitures d’endurance, la version 1.2.4 donne à RENNSPORT un contenu plus solide et plus identifiable et nous vous invitons à lire la seconde page de cet artixcle pour découvrir le détail de cette mise à jour majeure de RennSport.