Resident Evil Veronica : le prochain remake de la licence s'offre une première bande-annonce au charme très français

Un autre Resident Evil en approche !





Si la conclusion du Summer Game Fest Live a été spectaculaire, son titre d'ouverture l'a également été dans un autre registre. Avec une vue à la première, la séquence débute avec quelques mots dans notre langue de la part d'une gentille vieille dame, de quoi surprendre dans une conférence internationale, parlant à notre protagoniste qualifiée d'Américaine et de sœur de l'habitant du 2e étage. Un appartement bordélique plus loin, l'ambiance commence à devenir plus angoissante avant LA révélation dépeignant les lieux bien moins agréables qui serviront de cadre à l'aventure, tandis que les premières lettres du titre suscitent immédiatement une vive réaction, surtout en voyant apparaître le visage de Claire Redfield !

Oui, après avoir conclu le show de l'an dernier par l'annonce de Resident Evil Requiem, sorti en février dernier, Capcom va enchaîner avec Resident Evil Veronica, un remake du jeu de 2000 Code: Veronica, qui faisait alors suite au troisième épisode. Bon, ce n'est en soi pas une surprise, entre les rumeurs et la volonté de l'éditeur de moderniser ses anciens projets, mais cela fait extrêmement plaisir.

Quand sortira RE Veronica ?





Développé avec le RE Engine comme ses prédécesseurs, Resident Evil Veronica est d'ores et déjà attendu en 2027 sur PS5, Xbox Series X|S, Switch 2 et PC (Steam). Il nous fera donc incarner Claire Redfield, capturée par Umbrella Corporation et emprisonnée sur l'île de Rockfort, où sont évidemment présents des zombies. En témoigne ce premier aperçu, l'histoire va être revisitée en préservant l'esprit du jeu d'origine et aura donc de quoi surprendre même les fans de longue date, en plus de proposer un gameplay modernisé et des graphismes photoréalismes à couper le souffle.

Pour le moment, il va falloir se contenter de ça et des visuels disponibles en page suivante.

En attendant ses prochaines apparitions, cela laisse amplement le temps de jouer à Resident Evil Requiem, qui est actuellement en promotion à 50,73 € chez Gamesplanet.