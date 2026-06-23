Resonance: A Plague Tale Legacy, 7 minutes de gameplay pour introduire le système de combat et un héros mythique

Le gameplay se dévoile enfin





Dévoilé l'an dernier, Resonance: A Plague Tale Legacy a fait son retour à l'occasion du dernier XBOX Games Showcase, avec une date de sortie, l'ouverture de ses précommandes et un aperçu de ce que traversera Sophia dans cette préquelle se déroulant 15 ans avant les évènements des deux précédents titres d'Asobo Studio. Pour autant, les joueurs ayant apprécié les aventures d'Amicia et Hugo avaient de quoi être réticents vis-à-vis de l'orientation action du projet.

Le studio et Focus Entertainment ont depuis mis en ligne une longue vidéo de gameplay conservant l'interface, assez minimaliste, permettant de se faire une meilleure idée et éventuellement convaincre les plus réticents. De plus, elle répond à certaines interrogations que nous avions soulevées.

Une alliée, un héros et pas mal de nouveaux détails





Pour commencer, la nouvelle jeune femme rousse accompagnant Sophia se nomme donc bien Leni. Le gros changement est ensuite directement visible, à savoir l'approche de notre protagoniste face aux ennemis, bien plus rentre-dedans avec un système de combat qualifié d'intense et exigeant. C'est clairement différent des précédents A Plague Tale, sans parler des animations manquant peut-être encore de peaufinage, qui ont fait réagir les joueurs dans les commentaires.

Autre nouveauté, Sophia disposera d'un livre portant son nom, lié aux énigmes qu'elle devra résoudre et qui porte l'emblème de l'Ordre dont faisait partie Béatrice. Dans une autre section, nous la voyons ensuite utiliser la sphère qu'elle transporte, capable de révéler des symboles cachés (par fluorescence ?), et noter les runes dans l'ouvrage. Le puzzle en question nécessite de bouger des miroirs, un classique du genre. Si vous ne souhaitez rien savoir de la résolution, évitez de regarder puisque la solution est donc donnée.

Le plus intéressant vient ensuite, car le fameux personnage en armure combattant dans une arène est enfin introduit et n'est pas Sophia, mais le légendaire héros Thésée ! Nous l'incarnerons dans ce qui est décrit comme étant des visions. Quant à l'absence de rats, elle sera visiblement compensée par une tout autre menace fort inquiétante, un monstre qui semble aspirer l'air ambiant et reste évidemment hors champ pour ne pas nous spoiler. Compte tenu des inspirations du jeu, qu'il prenne la forme d'un Minotaure ne surprendrait personne. Les traces de la Macula sont également là pour ajouter à l'horreur et donner envie aux fans de la première heure d'en découvrir davantage.

Une aventure haletante dans les vestiges du passé Ce nouveau trailer met en lumière le système de combat viscéral de Resonance, en complément des séquences d'infiltration intenses et nerveuses, fidèles à l'atmosphère si pesante qui règne sur l'île. Face à d'importants groupes d'ennemis, Sophia doit faire preuve d'agilité et d'une efficacité redoutable. Les joueurs devront ainsi maîtriser l'art de la parade parfaite et enchaîner des combos effrénés à la dague et à l'épée. Grâce à son grappin, Sophia peut également utiliser l'environnement à son avantage : agrippez ou propulsez vos ennemis en direction de pièges mortels pour garder la main sur le rythme des affrontements. Au-delà de l'action brute, l'exploration sera rythmée par des puzzles anciens et complexes, reposant sur la manipulation de la lumière. Relever ces défis sera crucial pour permettre à Sophia de progresser, et de percer les secrets enfouis dans les profondeurs les plus sombres de l'île. Deux époques, un héritage cruel Alors qu'elle s'aventure au cœur de l'île du Minotaure, Sophia est frappée par des visions la plongeant dans l'ère minoenne. Elle comprend rapidement que l'entité mystérieuse qui résonne en elle n'est autre que Thésée, le héros d'une mythologie vieille de nombreux siècles. À travers les yeux de Thésée, elle sera confrontée à des défis toujours plus difficiles. Tandis que de nouvelles alliances se nouent, de nouvelles menaces s'éveillent. Tapie dans l'ombre, la menace d'une créature terrifiante plane sur deux époques que plus de 2000 ans séparent. Au cours de ce voyage initiatique, Sophia ne pourra compter que sur son courage et sa détermination pour obtenir les réponses à ses questions.

Resonance: A Plague Tale Legacy est pour rappel attendu le 27 août prochain sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam, Epic Games Store), en plus d'être disponible day one dans le Game Pass et d'être Xbox Play Anywhere.

Vous pouvez le précommander à seulement 41,99 € chez Cdiscount et sur Amazon.