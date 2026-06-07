Resonance: A Plague Tale Legacy, l'aventure minoenne de Sophia enfin datée, elle ne sera pas de tout repos

Une nouvelle plongée au cœur du labyrinthe





L'an dernier, Asobo Studio et Focus Entertainment nous surprenaient en dévoilant Resonance: A Plague Tale Legacy, un spin-off des aventures de Hugo et Amicia De Rune qui nous fera incarner Sophia (toujours doublée par Anna Demetriou en anglais), l'un de nos alliés dans l'excellent A Plague Tale: Requiem. Cette préquelle se situant 15 ans avant les deux précédents jeux ne s'était pas remontrée depuis outre quelques postes sur les réseaux sociaux proposant de rares visuels inédits. Que nous réserve donc cette aventure s'étalant de Venise à l'île du Minotaure et qui mettra à l'honneur la civilisation minoenne en Crète ? Sans surprise, c'est cette année encore lors du XBOX Games Showcase que s'est positionné l'éditeur pour enfin nous en dire plus.

Date de sortie, prix et précommande





Pour commencer, Resonance: A Plague Tale Legacy est désormais daté au 27 août 2026 sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam, Epic Games Store), et sera en plus disponible day one dans le Game Pass en plus d'être Xbox Play Anywhere. En termes d'éditions, Focus Entertainment ira à l'essentiel en plus de proposer un prix accessible par rapport aux AAA du marché. S'il est aussi qualitatif que ses prédécesseurs, il n'y aura même pas à réfléchir. Les précommandes sont d'ailleurs ouvertes dès à présent.

Bonus de précommande Pack Héritage, inclus :

L'Épée minoenne ;



Le Pendentif d'Alec ;



Un artbook en jeu de plus de 30 pages. Édition Standard - 49,99 € sur PC / 59,99 € sur consoles Le jeu Resonance: A Plague Tale Legacy.

Quelques nouvelles informations à se mettre sous la dent





Outre les superbes décors que nous pourrons arpenter aux commandes de Sophia, cette nouvelle vidéo montre pas mal de détails fort intéressants. Pour commencer, le bras dans lequel est plantée une seringue porte clairement les marques de la Macula, de quoi raccrocher les wagons avec les précédents jeux. En termes de combat, la jeune femme sera léthale au corps à corps avec ses dagues / épées courtes. Si nous la voyons affronter des ennemis dans une arène de fortune, nous revoyons également cette figure de gladiateur tout en armure. Tout laisse penser qu'il s'agit bien de Sophia sous le casque, puisque la relique à sa ceinture est celle qu'elle utilise et transporte dans d'autres scènes, sans parler du style de combat similaire.

Par ailleurs, de nouveaux personnages secondaires sont introduits, avec tout d'abord un associé de son père, qui n'inspire pas la sympathie de prime abord et pourrait s'appeler Ezra. Vient ensuite une jeune femme rousse qui nous suivra à certains moments de l'aventure, sans doute la fameuse Leni citée à deux reprises. Les textures noires et dorées de certaines séquences rappellent quant à elles le nid de rats géants de Requiem, de même que ce qui attaque notre protagoniste à la toute fin... Compte tenu de la période choisie, les révélations devraient être au rendez-vous.

Nous avons également la confirmation que l'OST de Resonance: A Plague Tale Legacy a évidemment été composée par Olivier Derivière, comme pour les deux précédents épisodes. Plus de détails seront prochainement communiqués à ce sujet.

Dans les profondeurs de l'île du Minotaure, l'inédit vous attend Resonance se déroule quinze ans avant les évènements de A Plague Tale et suit Sophia, une jeune et farouche pilleuse, alors qu'elle prend le large vers les rivages lointains qui l'appellent depuis son enfance : l'île du Minotaure. Malheureusement, les compagnons qu'elle a autrefois tenté de fuir ne sont jamais bien loin. Alors qu'elle découvre la vérité sur le lien entre sa propre famille et l'île, Sophia peut compter sur son amie Leni pour l'aider à affronter de dangereux ennemis et des épreuves mortelles. Mais les profondeurs de l'île restent à explorer, et Sophia est sur le point de rencontrer un allié bien plus inattendu, un héros mythique tout droit sorti des légendes les plus anciennes...

Si vous souhaitez découvrir cette licence française, un A Plague Tale Bundle est disponible chez Gamesplanet à 62,99 €, réunissant les deux jeux déjà sortis. Vous trouverez de nouveaux visuels en page suivante.