Retrogaming : la nostalgie du jeu vidéo à portée de main (et de poche !)

Le marché des consoles portables de retrogaming explose, porté par la nostalgie et les avancées technologiques. Fini le temps où il fallait ressortir sa vieille télévision cathodique et ses cartouches : aujourd'hui, les classiques du jeu vidéo s'emportent partout.

Voici un tour d'horizon pour bien comprendre l'univers des consoles portables rétro et faire le bon choix.

Le renouveau du jeu vidéo classique

L'engouement pour le retrogaming ne se dément pas. Les joueurs d'hier, devenus adultes, cherchent à retrouver les sensations de la Game Boy, de la Super Nintendo ou de la première PlayStation. Face à la flambée des prix sur le marché de l'occasion pour les consoles d'origine, les machines dédiées à l'émulation se présentent comme la solution idéale.

Ces nouvelles consoles portables combinent le charme de l'ancien avec le confort moderne. Elles intègrent désormais des écrans IPS lumineux, des batteries longue durée rechargeables via USB-C, et offrent la possibilité de sauvegarder sa partie à n'importe quel moment.

Il est toutefois indispensable de comprendre où se situe la frontière légale de ces appareils. Concevoir ou utiliser un logiciel d'émulation est parfaitement autorisé : en France, le Code de la propriété intellectuelle l'autorise au nom du droit à « l'interopérabilité ». Cependant, la ligne rouge est franchie de deux manières sur le marché :

Les fichiers systèmes (BIOS) : une console vendue avec les microprogrammes propriétaires protégés des constructeurs (comme Sony ou Nintendo) intégrés d'office est illégale.





Les jeux (ROMs) : les machines bon marché vendues avec « 10 000 jeux inclus » relèvent de la contrefaçon pure et simple. Par ailleurs, télécharger un jeu protégé par le droit d'auteur sur internet reste illégal, même si vous possédez le jeu d'origine chez vous.

Pour éviter cette zone grise, certaines marques misent sur des modèles inattaquables juridiquement : l'Analogue Pocket, par exemple, permet d'insérer directement vos anciennes cartouches d'époque, tandis que l'Evercade propose de nouvelles cartouches réunissant des jeux sous licence officielle.

L'Analogue Pocket

Comment choisir sa machine ?

Le marché est inondé de références, rendant le choix parfois complexe. Plusieurs critères majeurs distinguent les modèles :

1. Le format : vertical ou horizontal ?

➡️ Le format vertical : directement inspiré de la mythique Game Boy, il est idéal pour les jeux 8 et 16 bits. Il offre une prise en main très nostalgique et se glisse facilement dans une poche.



➡️ Le format horizontal : plus proche d'une Game Boy Advance, d'une PSP ou d'une Nintendo Switch, il est souvent privilégié pour les jeux nécessitant l'utilisation de gâchettes arrière (L1/R1, L2/R2) ou de joysticks, offrant une meilleure ergonomie sur les longues sessions.

2. La puissance de l'émulation

Toutes les consoles ne se valent pas sous le capot, et le choix dépendra directement des consoles de votre enfance que vous souhaitez faire revivre.

L'essentiel du rétro (jusqu'à l'ère 16 bits) : parfaite pour faire tourner sans accroc les systèmes 2D (NES, Super Nintendo, Mega Drive, Game Boy Advance) et les jeux d'arcade classiques. Ces machines tournent généralement sous des systèmes Linux très légers et intuitifs (comme le populaire système alternatif OnionOS).



➡️ Modèles de référence : la Miyoo Mini Plus (le choix du cœur pour son format vertical ultra-compact) ou l'Anbernic RG35XX SP (qui ressuscite le célèbre format à clapet de la Game Boy Advance SP).

La Miyoo Mini Plus

La transition 3D (ère 32 et 64 bits) : le palier requis si vous visez les débuts des jeux en 3D (PlayStation 1, Nintendo 64, Dreamcast, ou PSP). Ces machines (tournant très souvent sous un système Android) nécessitent la présence de vrais joysticks précis et de puces plus véloces pour garantir une fréquence d'images fluide.





Les bêtes de course (l'ère 128 bits et au-delà) : indispensable pour s'attaquer à la génération particulièrement exigeante des 128 bits (PlayStation 2, GameCube) sans le moindre ralentissement. Ces modèles premium nécessitent des puces de pointe issues du marché mobile, ou carrément des architectures de PC portables.



➡️ Modèles de référence : la Retroid Pocket 4 Pro, qui s'impose grâce à l'excellent rapport performances/prix de son processeur MediaTek Dimensity 1100, ou dans la catégorie des PC de poche ultimes, le Steam Deck OLED.

La Retroid Pocket 4 Pro

3. Les constructeurs phares

Le secteur est dominé par des fabricants asiatiques très prolifiques (comme Anbernic, Miyoo ou Powkiddy), qui sortent plusieurs modèles par an. À côté de cela, des solutions plus premium ou axées sur un modèle économique légal avec cartouches physiques (comme l'Evercade ou l'Analogue Pocket) séduisent les puristes recherchant des finitions haut de gamme ou une compatibilité matérielle directe avec leurs anciennes cartouches.

Où trouver sa console au meilleur prix ?

Les prix varient considérablement selon la qualité de l'écran, les matériaux utilisés (coque en plastique ou en métal) et la puissance du processeur, allant d'une cinquantaine d'euros à plus de 200 euros pour les modèles les plus performants.

Face à la multiplication des références sur le marché, il est facile de s'y perdre. Pour vous aider à trouver le modèle qui correspond à vos attentes et à votre budget, n'hésitez pas à consulter un comparateur pour trouver votre console de jeu rétro au meilleur prix.