Rocket Arena : à peine sorti, le jeu d'EA est déjà bradé à 9,99 €

Le simple fait qu'Electronic Arts annonce un jeu à son EA Play Live pour une sortie moins d'un mois plus tard, cela ne sentait pas bon. Rocket Arena a en effet eu droit à une promotion express pour nous vanter ses parties multijoueurs en 3v3 avec des héros dotés d'un arsenal explosif.



Le titre est paru le 14 juillet dernier sur PS4, Xbox One et PC, et a reçu un accueil correct de la presse, affichant une moyenne de 73/100 sur Metacritic, mais n'a créé aucun émoi chez les joueurs. Les chiffres de vente n'ont pas été communiqués, mais le titre n'a quasiment pas fait parler de lui chez les joueurs à sa sortie. Le problème, c'est qu'à l'heure des Battle Royale gratuits, l'assez classique Rocket Arena est vendu à 29,99 € en téléchargement et 39,99 € en physique avec une Mythic Edition apportant quelques bonus, ce qui fait cher pour une expérience jugée tout de même assez passable par certains. Enfin, le jeu ÉTAIT vendu à ce prix là, car face à l'échec commercial qui se trame, EA a pris la décision de brader les copies physiques, et pas qu'un peu.

Depuis peu, vous pouvez retrouver Rocket Arena : Édition Mythic pour 9,99 € chez Micromania, avec retrait gratuit en magasin, ou pour 14,99 € à la Fnac. Cette baisse de jusqu'à 75 % du tarif initial devrait vite s'appliquer dans les autres boutiques, et est d'ailleurs déjà présente dans les magasins aux États-Unis depuis quelques jours, preuve que la manœuvre n'est pas localisée. À ce prix-là, allez-vous vous laisser tenter par Rocket Arena ?

