Rocket League : grosse mise à jour 2.64, Cartman en EDL et Switch 2 enfin à 60 fps

Une mise à jour qui muscle le contenu et la technique





Disponible sur toutes les plateformes, la mise à jour 2.64 de Rocket League apporte une belle salve d’améliorations. Au programme ? De nouveaux contenus déjantés, des options de confort très attendues et un sérieux coup de polish technique, notamment sur Nintendo Switch 2. Avec cette version, Psyonix confirme sa volonté de continuer à faire évoluer son jeu phare, aussi bien pour les vétérans des arènes que pour les nouveaux pilotes en herbe.

Cartman débarque, les presets s’étendent et les stades se refont une beauté





Côté contenu, la star de cette mise à jour reste sans surprise le mode « Cartman en roue libre EDL », clin d’œil assumé et totalement déjanté qui promet quelques moments mémorables sur le terrain. Les extensions d’emplacements prédéterminés font également leur apparition, offrant davantage de liberté pour gérer ses configurations de véhicules. Le Champions Field profite quant à lui d’une mise à jour visuelle bienvenue, tandis qu’une option permet désormais de passer plus rapidement le didacticiel pour les nouveaux joueurs. De petits ajustements, certes, mais qui fluidifient clairement l’expérience au quotidien.

La Nintendo Switch 2 passe la seconde





C’est sans doute sur le plan technique que cette version 2.64 se montre la plus impressionnante. Sur Switch 2, Rocket League tourne désormais en 1080p à 60 images par seconde, aussi bien en mode docké qu’en mode Portable, avec une résolution dynamique pour préserver la fluidité. Les rendus ont été améliorés, les performances renforcées, et le résultat se ressent immédiatement en match. Une excellente nouvelle pour tous ceux qui préfèrent enchaîner les aerials depuis leur console portable, sans sacrifier la qualité visuelle ni la réactivité.

Une mise à jour solide pour garder Rocket League au sommet





Entre contenu fun, options pratiques et optimisations techniques bien senties, cette mise à jour coche toutes les cases. Nous retenons surtout l’effort porté sur la Nintendo Switch 2, qui permet enfin de profiter du jeu dans des conditions dignes des consoles de salon. De quoi relancer quelques parties classées... et peut-être encore râler contre un but encaissé à la dernière seconde. Retrouvez la patch note dans son intégralité en page deux de cet article.

