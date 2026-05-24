Ruff Talk VR Showcase, une pluie d’annonces pour les joueurs Quest, SteamVR et PS VR2

Le Ruff Talk VR Gaming Showcase est un événement en ligne consacré aux annonces de jeux en réalité virtuelle, organisé par l’équipe du podcast américain Ruff Talk VR. Le rendez-vous met surtout en avant des productions indépendantes, avec des trailers, des mises à jour, des extraits de gameplay et parfois des annonces inédites autour des catalogues Meta Quest, SteamVR et PlayStation VR2. Pour cette nouvelle édition, les organisateurs ont rassemblé plusieurs studios VR autour d’un format proche d’un mini-showcase communautaire, pensé pour donner de la visibilité à des projets qui n’ont pas toujours la place des grandes conférences du secteur.

Le Ruff Talk VR Showcase du 22 mai 2026 a livré une nouvelle salve d’annonces pour les joueurs en réalité virtuelle. Le rendez-vous a surtout mis en avant des productions indépendantes, souvent prévues sur Meta Quest, SteamVR, et parfois PlayStation VR2.

La première annonce notable concerne Survive The Night, un jeu d’action roguelite coopératif free-to-play développé par The Binary Mill, studio déjà connu pour Into Black et Resist. Le principe repose sur une émission de jeu surréaliste dans laquelle les joueurs doivent coopérer, relever des mini-défis et survivre à des vagues d’ennemis. Le jeu est prévu sur Meta Quest et dispose déjà d’une fiche sur le Meta Store.

Autre nouveauté, OogaBonk prend la forme d’un bac à sable VR multijoueur à l’ambiance préhistorique. Le jeu mise sur une locomotion proche de celle de Gorilla Tag, de l’exploration sociale, des objets à collectionner et des bases personnalisables. Développé par Flat Hill Games, déjà derrière The Mixologist et Clash of Chefs VR, le titre est annoncé sur Meta Quest et Steam, même si aucune fiche Steam n'est encore disponible. Une page Meta Quest est cependant déjà en ligne.

Just Hoops Nano s’adresse davantage aux amateurs de réalité mixte. Ce mini-jeu de basket pensé pour le hand tracking transpose la formule de Just Hoops dans un format réduit, spécialement conçu pour les casques Meta Quest. La sortie est annoncée pour l’été 2026 sur la boutique de Meta.

Dans un registre plus communautaire, Cozy Worlds Together se présente comme une application compagnon gratuite permettant à jusqu’à 12 joueurs de visiter ensemble des créations issues de Cozy Worlds. Les possesseurs du jeu principal pourront exporter et partager leurs mondes, tandis que leurs amis pourront les rejoindre gratuitement. La sortie est indiquée pour juin 2026 sur Meta Quest.

Le showcase a aussi dévoilé Order 13 VR, adaptation en réalité virtuelle du jeu Order 13. Le concept mélange simulation d’entrepôt, gestion de colis et tension horrifique, avec une présence inquiétante qui rôde dans l’ombre. Cette version VR est développée par Bowl of Tentacles, studio récemment passé par Evil Inside VR. Le jeu est annoncé sur SteamVR, PlayStation VR2 et Meta Quest. Pour l’instant, le lien Steam disponible concerne le jeu original Order 13, tandis que les fiches VR dédiées ne semblent pas encore toutes accessibles.

Ensuite viennent les annonces de DLC et de mises à jour en page suivante.