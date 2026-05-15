RUMEUR GTA VI bientôt en précommande dès le 18 mai selon une fuite liée à Best Buy

L’attente autour de Grand Theft Auto VI continue de monter, et un nouvel indice laisse penser que Rockstar Games pourrait bientôt ouvrir une nouvelle phase de communication. Selon plusieurs sources relayant un e-mail attribué au programme d’affiliation de Best Buy, les précommandes du jeu pourraient débuter le 18 mai 2026. L’information n’a pas encore été confirmée officiellement par Rockstar Games, mais elle paraît suffisamment solide pour être prise au sérieux.





D’après les éléments rapportés par Insider Gaming, l’e-mail en question aurait été envoyé à des affiliés de Best Buy via Impact, une plateforme utilisée pour gérer des campagnes commerciales. Le message évoquerait une campagne autour de Grand Theft Auto VI, avec une période de promotion liée aux précommandes à partir du 18 mai. Le média affirme avoir pu vérifier directement l’existence de cet e-mail auprès de deux affiliés différents, ce qui donne plus de poids à cette fuite qu’à une simple capture d’écran partagée sur les réseaux sociaux.

Il faut toutefois rester prudent. À l’heure où nous écrivons ces lignes, la page officielle de GTA VI chez Rockstar Games n’affiche pas encore d’ouverture des précommandes. Le jeu y est toujours annoncé pour le 19 novembre 2026 sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S, avec des liens permettant de l’ajouter à sa liste de souhaits sur les boutiques de Sony et Microsoft. Aucune mention publique d’un tarif, d’une édition spéciale ou d’un bonus de précommande n’est encore visible sur le site officiel.

YouTuber @Frogboyx1Gaming shows the alleged GTA 6 pre-order email from Best Buy live on stream.



• Pre-order campaign runs from 5/18-5/21

• Several other Best Buy affiliates have received it with photo and video proof

• Take-Two's Q4 2026 earnings call is on May 21st pic.twitter.com/ZheYWY8uqm — KAMI (@Okami13_) May 14, 2026

Cette fuite arrive à un moment stratégique. Après son report au 19 novembre 2026, Grand Theft Auto VI reste l’un des jeux les plus surveillés de l’industrie. Take-Two Interactive a déjà confirmé cette nouvelle fenêtre de lancement dans ses documents financiers, tout en continuant de présenter le jeu comme un moteur majeur de son exercice fiscal 2027. L’ouverture des précommandes plusieurs mois avant la sortie n’aurait donc rien d’étonnant, surtout pour un titre de cette ampleur.

Reste une question importante. Une ouverture des précommandes le 18 mai pourrait-elle s’accompagner d’une nouvelle bande-annonce ou d’une annonce plus large de Rockstar Games ? Pour l’instant, rien ne permet de l’affirmer. Les spéculations vont bon train, mais aucune vidéo, aucune édition collector et aucun détail supplémentaire n’ont été officialisés. Le plus raisonnable est donc de considérer le 18 mai comme une date probable pour une étape commerciale, et non comme une annonce complète garantie.

Si la fuite se confirme, Grand Theft Auto VI entrerait dans une phase décisive de sa campagne avant sa sortie. Les joueurs pourraient enfin découvrir les différentes éditions, les éventuels bonus de réservation et la stratégie tarifaire choisie par Rockstar Games et Take-Two. En attendant une prise de parole officielle, cette fuite venue de Best Buy ressemble moins à une rumeur isolée qu’à un signe avant-coureur d’un lancement marketing imminent.