RUMEUR sur Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged, une suite logique très bientôt annoncée, sa date de sortie en fuite

Habitué aux suites à gogo pour ses franchises RIDE, SBK, MotoGP, Monster Energy Supercross: The Official Videogame, MXGP et consorts, le spécialiste italien des jeux de course Milestone fera-t-il de même pour Hot Wheels Unleashed ? Avec 2 millions de ventes et plus de 8 millions de joueurs, il aurait après tout tort de ne pas capitaliser sur ce succès. Et d'après billbil-kun, l'informateur français qui vise toujours juste, une suite serait sur le point d'être annoncée.

Il révélait chez Dealabs il y a quelques jours que nous aurions droit à un Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged, vendu sous trois formes. Nous aurions le choix entre une édition standard, agrémentée du DLC Rust and Fast en cas de précommande, une édition Deluxe ajoutant un Season Pass Vol. 1 et les extensions Twin Mill, AR All-Star, Speed and Style et Honda Modern Classics, ainsi que le bonus de précommande Unstoppables, et enfin l'édition Legendary, ajoutant elle un Season Pass Vol. 2, les DLC Highway 35 WR, Monster Trucks, Old but Gold et Mercedes-Benz, ainsi que les packs Speed Kings et Just a Scratch pour les précommandes. Elles coûteraient respectivement 49,99 €, 69,99 € et 89,99 €.

Il précise aujourd'hui que la date de sortie de Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged serait calée au 19 octobre 2023, et les précommandes ouvriraient aux alentours de 18h00 aujourd'hui : s'il dit vrai, l'officialisation devrait survenir dans les heures à venir. D'ici là, Hot Wheels Unleashed est disponible à partir de 24,99 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : Hot Wheels Unleashed : une Game of the Year Edition lancée sur PC, PlayStation, Xbox et Switch