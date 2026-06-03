Silent Hill: Townfall viendra nous torturer psychologiquement peu après la rentrée, une nouvelle bande-annonce angoissante partagée

Une date de sortie pour le prochain Silent Hill





En février dernier, lors d'un State of Play puis via le programme Silent Hill Transmission, nous avions enfin pu découvrir le mystérieux Silent Hill: Townfall de Screen Burn Interactive, co-édité par Annapurna Interactive et Konami. Quelques mois plus tard, c'est donc à nouveau lors d'une présentation de PlayStation que le titre horrifique a refait surface, positionnant comme bien d'autres son arrivée sur le calendrier de la fin d'année.

Silent Hill: Townfall sera donc disponible le jeudi 24 septembre 2026 sur PS5 et PC (Steam et Epic Games Store).

Qu'est-ce que Silent Hill: Townfall ?





Ce jeu d'horreur psychologique nous fait incarner Simon Ordell à la première personne, rappelé sur l'île de St. Amelia en Écosse pour « remettre les choses en ordre », où il va trouver une ville plongée dans le brouillard. Souhaitant découvrir le lien qu'il entretiendrait apparemment avec cet endroit, il va explorer les lieux et découvrir des fragments de son passé. Outre une poche de perfusion et un bracelet médical à son nom, il sera surtout équipé d'une CRTV capable de capter des signaux et voix. Tout un tas de créatures rôdant dans ces décors, il faudra se montrer discret, voire fuir si les armes à disposition ne suffisent pas.

Vous trouverez en page suivante tout un tas de détails concernant le monde du jeu et le gameplay via les déclarations du fondateur, scénariste et directeur de Screen Burn, Jon McKellan, qu'il a partagé sur le PlayStation Blog aujourd'hui et en février dernier, avec la précédente bande-annonce si vous ne l'avez pas déjà vue.

Une manette bien utilisée





Les joueurs PS5 auront droit à quelques fonctionnalités exploitant la DualSense, avec les gâchettes adaptatives imitant les sensations des armes à feu, le retour haptique tremblant lorsqu'une créature est proche et même de la détection de mouvements pour l'orientation de la CRTV afin de mieux capter le signal.

Le détail des éditions





Comme bien d'autres jeux, Silent Hill: Townfall disposera d'une édition Deluxe en dématérialisé vendue un poil plus cher, son tarif de base étant assez attractif. En plus de ce qui est indiqué ci-dessous, certains revendeurs proposeront un steelbook exclusif en quantité limitée si vous précommandez une copie physique chez eux, une bonne initiative à l'heure du tout dématérialisé. En France, c'est vers Micromania qu'il faudra se tourner.

Bonus de précommande Style alternatif de la CRTV « Rusted ».

Style alternatif de la CRTV « Beach Edition » (sur sur PS5).

Édition Standard - 49,99 € Une copie de Silent Hill: Townfall. Édition Deluxe numérique - 59,99 € Une copie de Silent Hill: Townfall.

48 heures d'accès anticipé.

Tenue alternative pour Simon.

Artbook numérique.

Mini bande-son numérique (un échantillon de pistes marquantes de l'OST).

Pour terminer, sachez qu'à la fin mars 2026, les jeux de la licence Silent Hill dans leur ensemble s'étaient écoulés à 17,1 millions d'exemplaires à travers le monde.

Vous pouvez d'ores et déjà précommander Silent Hill: Townfall chez Cdiscount, à la Fnac et sur Amazon.