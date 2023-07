Skull Island: Rise of Kong, des images d'un nouveau jeu vidéo King Kong en fuite

Le jeu vidéo King Kong de 2005 inspiré par le film de Peter Jackson avait marqué les esprits, mais le gorille géant n'avait plus eu droit à d'aventure vidéoludique depuis. Il est pourtant toujours aussi connu, c'est pourquoi un nouveau jeu est en développement, qui vient d'ailleurs d'être révélé avant l'heure par une fiche produit Amazon Espagne découverte par Gematsu.

Skull Island: Rise of Kong sera un jeu d'action et d'aventure à la troisième personne nous demandant d'affronter d'immenses créatures sur l'île de Skull Island, dans l'objectif de venger la mort de nos parents tués par le monstre géant Gaw. Produit et édité par GameMill Entertainment (Avatar: The Last Airbender – Quest for Balance), il devrait arborer une esthétique grand public et presque cartoon, dans la lignée de la série Netflix, tout en étant interdit aux moins de 12 ans. Le scénario et les premières images ont donc fuité avant la révélation officielle, tout comme des versions physiques PS5, PS4, Xbox One/Xbox Series X|S et Switch (une édition numérique PC est sûrement prévue).

Lancez-vous dans une aventure d’action à la troisième personne pour venger la mort de vos parents, tués des mains du prédateur alpha ultime : Gaw. Affrontez des vagues de bêtes primitives et battez les sbires de votre ennemi juré pour devenir le roi légitime de Skull Island. Traversez l’île mystérieuse et découvrez l’histoire et les secrets qu’elle cache en tombant sur des marécages, des cascades, de la jungle et des grottes pleines de skullites qui renforcent la flore et la faune de l’île.

En attendant l'officialisation et un premier trailer, le long-métrage live-action Skull Island est disponible à partir de 2,99 € en location sur Prime Video.