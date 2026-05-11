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Sky Legends An Aeropostal Epic

Sky Legends: An Aeropostal Epic passe Gold et prépare son décollage sur Meta Quest 3

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Sky Legends: An Aeropostal Epic approche de la piste de lancement. L’aventure VR de SUPER AC sortira le 18 mai 2026 sur Meta Quest 3 et Meta Quest 3S.

Le ciel est désormais dégagé pour Sky Legends: An Aeropostal Epic. L’équipe de développement de SUPER AC annonce que son aventure aérienne en réalité virtuelle est officiellement passée Gold. Le développement principal est donc terminé et le jeu est prêt à rejoindre les rayons virtuels. Le titre prendra son envol le 18 mai 2026 sur Meta Quest 3 et Meta Quest 3S, avant une arrivée prévue ultérieurement sur SteamVR.

Sky Legends An Aeropostal Epic

Cette annonce marque une étape symbolique pour ce projet qui rend hommage aux pionniers de l’Aéropostale. Dans cette épopée immersive, les joueurs ne se contenteront pas de piloter un appareil. Ils suivront une narration cinématographique à travers des environnements variés, des déserts arides aux sommets montagneux, sur les traces de routes historiques qui ont marqué l’aviation.

Optimisé pour la dernière génération de casques autonomes de Meta, Sky Legends: An Aeropostal Epic semble privilégier la contemplation et le spectaculaire à la simulation pure. À travers six chapitres, le vol devient surtout un vecteur d’émotion et d’immersion. L’équipe explique avoir consacré plusieurs années à ce projet, entre conception, prototypage, tests et ajustements, afin de proposer une expérience fidèle à l’héritage des grandes épopées aériennes.

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« L’histoire s’écrit dans le ciel », rappelle le slogan du projet. Pour les passionnés d’aviation, d’aventure et de réalité virtuelle, le rendez-vous est donc fixé au 18 mai 2026. Il est d’ores et déjà possible d’ajouter Sky Legends: An Aeropostal Epic à sa liste de souhaits sur le Meta Quest Store et sur Steam.

redacteur vignetteEric de Brocart
Fondateur - Directeur de publication
Magicien professionnel, quand je ne suis pas derrière mon PC, photographe amateur, quand j'ai le temps et surtout un grand passionné de réalité virtuelle.
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