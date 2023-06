Sonic Superstars : un nouvel épisode coloré avec de la coopération dévoilé et attendu cette année !

Le Summer Game Fest Live a su nous surprendre de bien des manières et alors que Sonic Frontiers est sorti l'an dernier et que la compilation Sonic Origins Plus paraîtra à la fin du mois, SEGA ne chôme pas et dévoile déjà un jeu entièrement inédit ! Faites place à Sonic Superstars.

Ce nouvel épisode ultra coloré nous permettra aussi bien de jouer seul qu'en coopération jusqu'à 4 joueurs, avec le choix de notre personnage parmi Sonic, Tails, Knuckles et Amy Rose. Tout un tas de pouvoirs inédits sera de la partie, nous permettant par exemple de courir sur les murs ou de nous transformer en calamar, tandis que le gameplay proposera aussi bien une vue de côté que des passages tout en 3D et des combats de boss.

Nouveaux frissons. Sensations classiques. Partez à l'aventure à travers les îles mystiques de Northstar dans cette toute nouvelle version du jeu de plateforme d'action ultra-rapide 2D Sonic classique. Incarnez Sonic, Tails, Knuckles et Amy Rose et exploitez les tout nouveaux pouvoirs Émeraude pour vous déplacer et attaquer de nouvelles façons dynamiques. Naviguez dans des environnements magnifiques et inédits en solo ou avec jusqu'à trois autres joueurs et empêchez le Dr Eggman, Fang et un nouvel adversaire mystérieux de convertir les animaux géants des îles en Badniks avant qu'il ne soit trop tard !

Et le mieux dans tout ça, c'est que Sonic Superstars sortira à l'automne 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC.