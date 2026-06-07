Southeast Asian Games Showcase, Wholesome Direct et Story Rich Showcase, notre sélection des jeux à retenir

Ce 6 juin a été particulièrement chargé pour les amateurs de jeux indépendants, avec trois rendez-vous diffusés à la suite. Le Southeast Asian Games Showcase, le Wholesome Direct et le Story Rich Showcase ont permis de découvrir de nombreux projets, souvent modestes dans leurs moyens, mais variés dans leurs intentions.

Nous les avons suivis en ReStream via notre chaîne YouTube, pour une session qui a duré plus de trois heures.

Notre Restream :

Vu la densité de ce live, nous avons donc choisi de revenir sur une sélection de 15 jeux qui, selon nous, méritent un coup d’œil, que ce soit pour leur direction artistique, leur concept ou leur capacité à proposer autre chose que les productions habituelles.

NOL

NOL est un jeu d’horreur à la première personne, porté par une direction artistique inspirée des mangas d’horreur en noir et blanc. Le joueur incarne Guntur, un jeune homme piégé dans un monde onirique après avoir lu une nouvelle concernant le massacre de la famille de son ami d’enfance. Comme le jeu repose sur les rêves, tout peut arriver.



Kidbash Super Legend

Kidbash Super Legend plonge les joueurs dans la nostalgie avec un roguelike mêlant plates-formes et action. Le joueur incarne un héros amnésique évoluant dans un monde peuplé de personnages oubliés issus de jeux vidéo. Après une tentative vaine pour sauver un village de la destruction, il devra se relever et redécouvrir ce que signifie vraiment être un héros.







Sepak U - Sports Fighting Game - 2027

Sepak U - Sports Fighting Game mélange jeu de combat, volley-ball et football dans une formule jouable de 1 à 4 joueurs. Inspiré du sepak takraw, sport traditionnel asiatique, le titre propose 21 personnages, 21 arènes, plus de 10 heures de contenu solo et coopératif, des mini-jeux et des combats de boss.







Prove your human

Dans Prove Your Human, une intelligence artificielle ose rêver de devenir humaine. Le travail du joueur consiste à lui rappeler sa place.







HOA 2 (démo disponible)

Hoa 2 transporte les joueurs dans un monde enchanteur. Il faudra explorer, interagir avec la nature, résoudre des énigmes et tenter de redonner vie à un ami très spécial







Fields of Mistria (Jeu en accès anticipé) - 2026

Fields of Mistria invite à commencer une nouvelle vie. Le joueur peut construire la ferme de ses rêves tout en découvrant un monde rempli de possibilités. Magie, romances et aventure sont au programme de ce RPG de simulation de vie et de ferme au charme nostalgique.







Milky Delivery (démo disponible) - 2026

Dans Milky Delivery, le joueur reconstruit une communauté, bouteille après bouteille, dans une petite aventure de livraison en compagnie de sa vache Milki. Il faudra récolter des ressources, améliorer sa grange, puis parcourir à vélo des chemins de terre, des prairies balayées par le vent et des falaises en bord de mer afin de rapporter du lait frais dans une campagne paisible.







Hidden Folks 2 - 2027

Hidden Folks 2 propose de chercher des personnages cachés dans des paysages miniatures interactifs. Les joueurs pourront effrayer des girafes, profiter de quelques attractions, admirer des œuvres d’art et pousser des astronautes dans des scènes pleines de petits détails.







Lou’s Lagoon (démo disponible) - 2026

Lou’s Lagoon invite à découvrir l’archipel tropical de Limbo à bord d’un hydravion. Après le passage d’un ouragan, le joueur devra rassembler des matériaux avec son Swirler 2000 et aider la population à reconstruire. Reste à savoir s’il parviendra aussi à découvrir la vérité sur la disparition de son oncle Lou.







Deer & Boy (démo disponible)

Deer & Boy est un jeu de plates-formes cinématographique et poétique dans lequel un jeune garçon rencontre un faon. Au fil de leur voyage, leur lien se renforce, leurs capacités évoluent et la charge émotionnelle de leur aventure s’intensifie, dans un récit où le silence en dit souvent plus que les mots.







Dragon Shelter (démo disponible) - 23 juin 2026

Dragon Shelter est une simulation de ferme située dans un monde fantastique. Le joueur incarne un héros chargé de raviver l’amitié autrefois perdue entre les humains et les dragons. Il faudra prendre soin de créatures merveilleuses, explorer un univers magique et restaurer des biomes détruits.







Rubber Bird - 2027

Rubber Bird met en scène Rub, un oiseau qui cherche à répondre à une grande question. Pourquoi a-t-il des bras ? Dans ce jeu de plates-formes court et basé sur la physique, il faudra sauter, s’étirer, attraper, lancer des objets et semer le désordre autour de soi.







TOEM 2 (démo disponible) - 3ᵉ trimestre 2026

TOEM 2 propose de reprendre son appareil photo pour partir dans une toute nouvelle aventure. Les joueurs devront repérer des détails cachés, aider leurs amis en chemin et immortaliser les merveilles du monde de TOEM 2, suite du premier opus apprécié pour son univers photographique.







Ambrosia Sky - Disponible

Ils sont tous morts. Ambrosia Sky: Act One, premier acte d’une aventure en deux parties, est une simulation immersive centrée sur l’exploration d’une colonie spatiale dévastée par une infestation inconnue. Le joueur devra récolter des souches fongiques extraterrestres et survivre dans des environnements hostiles et macabres.







Desktop Explorer (démo disponible) - 17 juil. 2026

Desktop Explorer invite à fouiller les profils abandonnés d’un ancien PC afin de résoudre un mystère hérité. Cette aventure étrange mêle jeux cryptiques et logiciels obsolètes, avec plusieurs questions en toile de fond. Qui utilisait cet ordinateur ? Quels secrets renferme-t-il ? Et qu’est-il arrivé à son propriétaire ?









Cette sélection ne résume évidemment pas toute la richesse des trois conférences, qui ont cumulé plus de 120 jeux présentés au fil de la soirée. Elle permet toutefois de mettre en avant quelques projets qui ont retenu notre attention, parfois pour une idée simple, parfois pour une ambiance, une écriture ou une proposition de gameplay plus singulière. Les amateurs de jeux indépendants auront donc de quoi surveiller les prochains mois, en gardant un œil sur ces titres et sur les studios qui les portent.