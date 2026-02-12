Spider-Noir : le Spider-Man de Nicolas Cage nous en fait voir de toutes les couleurs dans la 1re bande-annonce teaser de sa série Prime Video

Un Spider-Man plus âgé bientôt sur nos écrans





En attendant de retrouver cet été en salles l'Homme-Araignée campé par Tom Holland dans Spider-Man: Brand New Day, dont nous n'avons encore officiellement rien vu, c'est sur Prime Video qu'un autre Tisseur va venir poser sa toile d'ici quelques mois. En effet, après avoir doublé le Spider-Man Noir (Peter Parker) dans Spider-Man: Into the Spider-Verse, Nicolas Cage va en incarner une autre version en live-action dans la série Spider-Noir, cette fois en tant que Ben Reilly. Oui, le personnage est habituellement un clone connu sous le nom de Scarlet Spider, mais a ici été choisi comme identité pour ce variant.

En développement depuis au moins 2023 par Sony Pictures Television, ce projet à priori sans lien avec le reste du SSU sera diffusé à partir du 27 mai 2026 et vient enfin de se montrer au détour d'une bande-annonce. Enfin, plutôt deux, puisque nous avons le choix entre de la couleur et du noir et blanc, le résultat étant prometteur dans tous les cas !

Bande-annonce VO en noir et blanc

Bande-annonce VF en noir et blanc

Synopsis et casting principal





Réalisée par Harry Bradbeer (les deux films Enola Holmes), avec Oren Uziel et Steve Lightfoot (The Punisher) en tant que showrunners et producteurs exécutifs, cette série en huit épisodes nous plongera dans le New York des années 30, où nous suivrons donc le détective privé Ben Reilly, âgé et bien malchanceux, qui va malgré lui devenir un super-héros. Et ne vous fiez pas à la phrase d'accroche « Zéro pouvoir implique zéro responsabilité », qui est juste là pour faire comprendre que les siens l'obligeront à agir, en plus de le détacher de Peter Parker et son Oncle Ben. Pour le reste, ces premières séquences en dévoilent peu, servant surtout à poser l'ambiance.

Outre Nicolas Cage, nous retrouvons également au casting Lamorne Morris en tant que Robbie Robertson, Li Jun Li en Cat Hardy (simple clin d'œil ou présence de Black Cat ?), Karen Rodriguez, Abraham Popoola, ainsi que Jack Huston en Flint Marko (l'un des noms de l'Homme Sable) et Brendan Gleeson qui campera le vilain Silvermane.

Bande-annonce VO en couleur

Bande-annonce VF en couleur

