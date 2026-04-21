Splatoon Raiders : une date de sortie, du gameplay et des amiibo pour l'aventure en solitaire (mais pas que) sur l'archipel Spirhalite !

Splatoon Raiders de retour avec une date de sortie





Vous espériez qu'un gros Nintendo Direct arrive prochainement pour découvrir les futurs jeux de la Switch 2 ? Ce n'est visiblement toujours pas dans les plans de la firme de Kyoto. En effet, après avoir daté Yoshi and the Mysterious Book le mois dernier, c'est désormais au tour de Splatoon Raiders d'y passer. Le choix est d'autant plus étonnant que l'unique autre apparition du projet avait elle aussi bénéficié d'une simple vidéo postée sur la Toile en juin 2025, où il partageait alors la vedette avec Splatoon 3.

C'est donc au détour d'une bande-annonce mettant l'accent sur le gameplay que nous apprenons que Splatoon Raiders sera disponible le 23 juillet 2026 en exclusivité sur Nintendo Switch 2. Après l'été dernier passé avec DK, la future saison estivale se prêtera parfaitement à l'exploration de l'archipel Spirhalite.

Les joueurs solitaires à l'honneur !





Si la licence Splatoon vous faisait jusqu'à présent de l'œil, mais que vous n'êtes pas particulièrement friand des expériences multijoueurs (bien qu'il y ait eu des DLC sans cette composante), vous devriez être ravis d'apprendre que Splatoon Raiders est avant tout un jeu solo, tout en proposant la possibilité de s'amuser en ligne ou en local avec jusqu'à trois autres joueurs en coopération.

Ce que révèle la bande-annonce





Comme le montre la vidéo, notre nouveau protagoniste qui est un mécano sera personnalisable, pouvant aussi bien être un Octaling qu'un Inkling en termes d'apparence. Le but du jeu sera d'explorer cet archipel en quête de trésors, le tout armé d'un arsenal fait maison pour éliminer les nombreux Salmonoïdes se dressant sur notre passage. Le trio Tridenfer sera là pour nous aider, avec un membre pouvant nous accompagner lors de nos raids, bien à l'abri d'un robot n'ayant rien à envier à un Tachikoma.

Les amateurs de Salmon Run devraient se sentir comme chez eux ! Espérons tout de même que ce soit bien plus qu'une redite de ce mode. Nous avons également un aperçu de la carte avec les différentes îles qui se débloqueront progressivement, ainsi que de l'amélioration de la base offshore à l'aide des matériaux récupérés. Notez aussi qu'en plus de l'arme principale, des deux gadgets et du réservoir d'encre, nous disposerons de pouvoirs liés à des reliques, le tout avec pas mal d'options de personnalisation.

De nouveaux amiibo





Enfin, après les figurines NFC représentant Ayo et Oly (Set d'Alterna), ainsi que Perle et Coralie (Set de la tour de l'Ordre) parues fin 2024, Splatoon Raiders sera l'occasion pour Nintendo de proposer un deuxième pack avec Pasquale, Raimi et Angie à la sortie du jeu. Pour rappel, leurs versions de Splatoon 3 sont disponibles depuis fin 2023.

Ce dernier est lui toujours vendu chez Cdiscount au prix de 43,99 €. Des visuels inédits sont à retrouver en page suivante.