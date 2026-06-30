Splatoon Raiders Direct : suivez la présentation du nouveau jeu Switch 2 de la licence ce mardi à 16h00

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C'est l'an dernier que Nintendo introduisait Splatoon Raiders, le prochain jeu de sa populaire licence de TPS multijoueur débutée sur Wii U et qui sera une exclusivité Switch 2. Il aura ensuite fallu patienter jusqu'en avril pour découvrir sa date de sortie calée au 23 juillet prochain et en apprendre un peu plus à son sujet, gameplay à l'appui.

Ce jeu solo avait refait une brève apparition lors du dernier Direct, introduisant la Base offshore où notre avatar baptisé Mécano et les Tridenfer feront leur vie au cœur de l'archipel Spirhalite. À travers les îles faisant office de donjons, il faudra récupérer des trésors et terrasser des hordes de Salmonoïdes, bien aidé par le Robot d'exploration piloté par l'un de nos alliés et divers gadgets (Marmitourelle, Splashette, Splatellites, etc.).

Un Splatoon Raiders Direct pour présenter plus en détail le jeu





Nintendo nous donnait alors rendez-vous ce mardi 30 juin pour une présentation entièrement dédiée à ce nouvel épisode. Il faut dire que ce Splatoon Raiders Direct va durer environ 15 minutes, diffusé à 16h00 pile. Nous ferons le point sur les nouveautés y étant introduites par la suite.

De quoi patienter jusqu'au lancement





Au passage, si vous utilisez l'application Nintendo Today!, une bande dessinée faisant office de préquelle va pouvoir y être suivie avec des publications quotidiennes jusqu'au 22 juillet, baptisée Les mésaventures insulaires des Tridenfer.

Si Splatoon Raiders vous intéresse, il est disponible en précommande à 44,99 € chez Cdiscount.