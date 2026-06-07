Spyro: A Realm Beyond, le célèbre dragon violet va bien reprendre son envol grâce à Toys for Bob !

Spyro le dragon est enfin de retour !





En 2018, Toys for Bob offrait au monde la Spyro Reignited Trilogy, une compilation de remakes de la trilogie originale développée à l'époque par Insomniac Games. Si bien des jeux de plus ou moins bonne qualité ont vu le jour par le passé, aucun titre principal inédit n'a vu le jour depuis bien longtemps désormais. Après sa séparation avec Activision, cet espoir s'était un temps éteint, avant que la flamme ne se rallume en 2024, lorsque Toys for Bob a annoncé un partenariat d'édition avec Xbox pour son prochain projet. La rumeur voulait qu'il s'agisse d'un « Spyro 4 », sans que rien n'ait alors été officialisé.

C'est durant le XBOX Games Showcase 2026 qu'une cinématique en CGI accompagnée par quelques phases de gameplay capturées sur PC de Spyro: A Realm Beyond a été dévoilée, de quoi exciter n'importe quel fan.

De premiers détails prometteurs





Ce premier aperçu tease une nouvelle menace maléfique baptisée Scavs, tandis que le gameplay nous montre Spyro dans une phase de vol façon shoot'em up dans ce qui se révèle finalement être un vaste niveau ouvert en 3D. Nous sommes déjà assurés que cette fois, nous pourrons voler sans limites et que l'acteur Tom Kenny prêtera de nouveau sa voix au personnage. Sur le blog d'Activision, le studio indique qu'il s'agit d'un jeu fait aussi bien pour la communauté qu'une nouvelle génération de joueurs, avec cette fois bien plus que la simple nostalgie. Clairement, la passion se ressent.

À quand l'arrivée de Spyro dans nos plateformes ?





Spyro: A Realm Beyond est d'ores et déjà attendu au printemps 2027 sur PS5, Xbox Series X|S, Switch 2 et PC (Steam, Microsoft Store). Jeu d'Activision provenant d'une licence établie oblige, personne ne sera mis sur la touche.

Si vous n'avez pas encore eu la chance d'y jouer, Spyro Reignited Trilogy est inclus dans le Game Pass. Vous pouvez vous abonner à la formule Ultimate au prix de 20,99 € pour un mois sur Amazon et à la Fnac.