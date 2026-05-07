Star Fox : Nintendo dévoile un remake Switch 2 de Lylat Wars au style réaliste dans un Direct surprise, sa sortie est imminente !

Un Star Fox Direct qui a surpris son monde





Décidément, la communication de Nintendo a bien changé en ce début de nouvelle génération avec la Switch 2. Alors que ses présentations majeures se font désormais plus rares et que Nintendo Today! a souvent la primeur des annonces, la firme de Kyoto nous a encore surpris cette nuit. Ce mercredi à 23h50, elle a ainsi annoncé un Star Fox Direct... qui a été diffusé dans la foulée à minuit ce jeudi 7 mai. Pour les joueurs européens déjà partis se coucher, le réveil promet d'être étonnant.

Avant de laisser la parole à Yoshiaki Koizumi, Shigeru Miyamoto a tenu à rappeler que Fox McCloud a récemment fait son grand retour en s'invitant dans le long-métrage Super Mario Galaxy Le Film. Si vous étiez passé à côté de l'annonce sur les réseaux sociaux et ne vous êtes toujours pas rendu en salles pour le voir, sa séquence d'introduction est même spoilée, à croire qu'il y a besoin de ça pour hyper les joueurs...

Bref, pour en revenir à l'annonce du jour, c'est une nouvelle exclusivité Switch 2 tout simplement baptisée Star Fox qui a été révélée. Il s'agira d'un remake, mais pas du premier épisode contrairement à ce que pourrait laisser croire l'intitulé, puisque c'est le deuxième volet de la licence sorti sur Nintendo 64 qui fait donc peau neuve, connu par chez nous sous le nom de Lylat Wars.

Tous les détails de ce remake





Cette version modernisée de Star Fox 64 va donc nous replonger au cœur du Système Lylat menacé par le vil Dr. Andross, à la suite d'un prologue que nous avons pu découvrir en fin de présentation. Dans ce dernier, nous retrouvons le père du protagoniste, James McCloud, trahi par Pigma Dengar et qui va demander à Peppy Hare de prévenir le Général Pepper, en plus de prendre soin de Fox. Le tout est doublé dans la langue de Molière, comme le seront l'ensemble des dialogues, et en met plein la vue avec cette nouvelle direction artistique assez réaliste, faisant ressortir les traits animaliers des personnages. La bande-son a elle été réorchestrée et devrait ravir les mélomanes.

Ce redesign du casting peut donc également être constaté sur le reste de l'équipe Star Fox avec Slippy Toad et Falco Lombardi. Nintendo n'a d'ailleurs pas hésité à vite montrer du gameplay, expliquant avoir conservé la structure des niveaux de l'époque. Aux commandes de notre Arwing, nous pourrons utiliser un laser, des tirs chargés et bombes, tout en effectuant des tonneaux et loopings, activant le turbo ou freinant si besoin. En plus de ces séquences dans les airs, le Landmaster nous fera combattre sur la terre ferme, tandis que le Blue-Marine sera utilisé pour des missions sous les flots.

La campagne nous fera visiter différents coins de Lylat, à savoir Corneria, Fichina, l'étoile Solar, Zoness, la ceinture d'astéroïdes Meteo et le Secteur Y. En fonction de nos prouesses, notamment face aux boss, les objectifs suivants pourront changer, un concept qui n'est pas sans nous faire penser à Advance Wars, ici appliqué au genre du rail shooter et qui promet une certaine rejouabilité. Il nous est également promis des cinématiques inédites, plusieurs difficultés (Facile, Normal, Expert), un mode Défi permettant de rejouer les missions déjà complétées, ainsi qu'un mode Combat multijoueur en 4v4 opposant les équipes Star Fox et Star Wolf à travers trois environnements, que ce soit entre amis ou via du matchmaking.

Switch 2 oblige, Star Fox proposera des contrôles à la souris grâce aux Joy-Con 2, la possibilité de jouer à plusieurs en n'ayant qu'une seule copie du jeu via le GameShare, de la coopération (un joueur qui tire et l'autre qui pilote), ainsi qu'une étonnante fonctionnalité liée au GameChat. En effet, la caméra traquera nos expressions faciales pour les appliquer aux personnages du jeu nous servant d'avatar, de quoi renforcer l'immersion avec une touche de Réalité Augmentée ! Et pour les plus nostalgiques, il sera possible d'utiliser la manette Nintendo 64 accessible aux membres Nintendo Switch Online.

Un lancement vraiment tout proche !





Enfin, sachez que ce Star Fox à destination de la Switch 2 ne se fera pas désiré bien longtemps, puisqu'il est attendu le 25 juin 2026, soit dans un peu plus d'un mois, au tout petit prix de 49,99 € sur l'eShop et donc sans doute 59,99 € en cartouche. Vous trouverez des visuels en page suivante.

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