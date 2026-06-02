Star Fox : Nintendo présente à nouveau le contenu du remake Switch 2 en vidéo, la VF régale

Tout savoir du nouveau Star Fox





Cela fait déjà presque un mois que Nintendo nous a surpris en diffusant sans crier gare un Star Fox Direct en pleine nuit, qui a servi à dévoiler un remake de Star Fox 64 aka Lylat Wars. Ce Star Fox à destination de la Switch 2 sera disponible d'ici quelques semaines, il n'y a donc pas le temps de traîner et c'est d'ores et déjà sa bande-annonce overview faisant un tour d'horizon de ses fonctionnalités et de son contenu qui a été mise en ligne, comme d'habitude.

Premier détail et non des moindres, nous pouvons longuement entendre le doublage français des personnages, qui semble très qualitatif. Pour le reste, cette présentation n'apporte rien de bien nouveau, en dehors de montrer certains passages de jeu, dont des cinématiques inédites, même s'il est bien de voir plus concrètement la manière dont la campagne sera modifiée en fonction de nos résultats. Du reste, la majeure partie des détails a déjà été abordée dans notre précédent article.

Star Fox est attendu le 25 juin en exclusivité sur Switch 2 et vous pouvez le précommander en boîte dès 44,99 € chez Cdiscount, Amazon et la Fnac.