Star Wars: Squadrons, le Project Maverick a fuité avec un titre officiel et une première image !

Rares sont les gros jeux à être révélés sans avoir été découvert en avance sur la Toile. La règle est de nouveau respectée avec Star Wars: Project Maverick, une production d'Electronic Arts développée par Motive Studios. La rumeur faisait état d'une révélation début juin, puis peut-être maintenant le 16 juin, mais une fuite vient déjà de nous en apprendre plus sur le titre.

C'est cette fois Xbox qui vend la mèche, non pas avec une page produit, mais une bannière nous incitant à précommander Star Wars: Squadrons. Nul doute qu'il s'agit de ce même Project Maverick, le visuel principal montrant des pilotes faisant partie des Rebelles et de l'Empire galactique prêts à en découdre, quand la rumeur faisait état d'un jeu de combat de vaisseaux spatiaux.

Les amateurs de Rogue Squadron et autres Attacks Squadron devraient apprécier la démarche, mais il reste tout de même plus d'informations à connaître quant au format, et notamment la présence de solo ou de multijoueur. Selon VentureBeat, il y aurait bel et bien une campagne, mais l'accent serait mis sur le jeu en ligne avec des batailles par équipes. Le jeu serait également prévu pour la fin d'année 2020 sur PC et consoles, probablement PS5, Xbox Series X, PS4 et Xbox One. Tout devrait être fixé très vite, y compris les consoles d'accueil : un EA Play Live a pour rappel lieu ce 19 juin, nous saurons certainement tout d'ici là.