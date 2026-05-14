STARDUST Wish of Witch, le Tactical RPG en pixel art tient sa date de sortie

STARDUST Wish of Witch tient enfin sa date de sortie. Le studio sud-coréen Kniv Studio annonce que son Tactical RPG en pixel art sera disponible le 28 mai 2026 sur PC via Steam. En France, le lancement interviendra plus précisément le 29 mai à 02h00 du matin, en raison du décalage horaire avec l’heure du Pacifique. Pour accompagner cette annonce, un trailer de lancement a été mise en ligne.

Le jeu se présente comme un SRPG solo au tour par tour, dans la lignée des jeux de stratégie tactique classiques, mais avec une volonté de moderniser la formule. L’aventure mise sur des combats tactiques scénarisés, une direction artistique en pixel art et une narration centrée sur les étoiles, le destin et la progression de ses personnages. Le récit suivra notamment Star, une jeune guerrière au tempérament affirmé, et Yu, son ami d’enfance capable de manier la magie.

L’une des particularités de STARDUST Wish of Witch vient de son système de cartes, présenté comme un moyen d’enrichir les bases traditionnelles du Tactical RPG. Le titre s’éloigne des sentiers battus en ne se limitant pas au simple déplacement d’unités sur une grille et au choix d’une attaque. Les cartes doivent ajouter des variables tactiques supplémentaires, avec l’objectif de rendre les affrontements plus accessibles aux nouveaux venus tout en conservant une vraie marge de réflexion pour les habitués du genre.

La page Steam insiste aussi sur l’importance des contres et des combos. Les joueurs devront lire les actions adverses, anticiper les enchaînements possibles et retourner certaines situations à leur avantage. Cette approche pourrait donner davantage de rythme à des combats au tour par tour souvent associés à une progression plus posée. Sans transformer le jeu en card battler pur, ce système de cartes pourrait donc parler aux amateurs de stratégie hybride, entre Tactical RPG classique et mécaniques de deck plus modernes.

Visuellement, STARDUST Wish of Witch joue clairement la carte du pixel art animé. Kniv Studio évoque des sprites entièrement animés, une mise en scène cinématique et un monde pensé pour donner une impression de vie. Le jeu semble ainsi vouloir séduire autant par son système que par son ambiance, avec une esthétique qui mélange fantasy, personnages expressifs et présentation inspirée de certaines productions japonaises.

Le titre sera uniquement jouable en solo et bénéficie déjà d’une démo sur Steam. Sa fiche indique une compatibilité avec neuf langues, dont le français pour l’interface et les sous-titres. La configuration minimale reste modeste, avec Windows 10 64 bits, un processeur Intel Core i3 ou équivalent, 4 Go de mémoire vive et une puce graphique Intel UHD Graphics 620 ou équivalente. La configuration recommandée évoque plutôt un Intel Core i5, 8 Go de RAM et une GTX 1050 Ti ou équivalent.

Avec sa sortie prévue le 29 mai 2026 en France, STARDUST Wish of Witch se place donc comme une proposition indépendante à surveiller pour les amateurs de Tactical RPG, de combats au tour par tour et de pixel art soigné. Reste maintenant à voir si son système de cartes apportera une vraie profondeur stratégique, ou s’il servira surtout à donner une identité plus moderne à une formule déjà bien connue.