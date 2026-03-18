Starfield : adieu l'exclu XBox, le titre arrive sur PS5, un énorme DLC et une mise à jour gratuite annoncés pour tous

Starfield débarque enfin sur PS5 avec sa version la plus complète





Bethesda Game Studios officialise une annonce attendue, Starfield sera disponible sur PlayStation 5 dès le 7 avril 2026 ; oui, vous avez bien lu. Une arrivée qui ne se contente pas d’un simple portage, puisque cette version s’accompagne de la plus grosse mise à jour du jeu depuis sa sortie en 2023. Depuis son lancement, le RPG spatial n’a cessé d’évoluer avec de nouveaux contenus, des systèmes enrichis et plus de 1000 créations issues de la communauté. Cette nouvelle étape marque ainsi une version particulièrement aboutie du titre, pensée à la fois pour les nouveaux joueurs et pour les explorateurs déjà bien installés dans les Systèmes occupés.

Sur PS5, Starfield exploite pleinement les spécificités de la console, notamment les gâchettes adaptatives, le pavé tactile et les fonctionnalités immersives de la manette. Du côté de la PS5 Pro, les joueurs pourront choisir entre un mode performance privilégiant les FPS élevés ou un mode visuel axé sur la qualité graphique.

Terran Armada et Free Lanes : un contenu massif pour enrichir l’expérience





Cette sortie s’accompagne de deux ajouts majeurs disponibles sur toutes les plateformes : le DLC narratif Terran Armada et la mise à jour gratuite Free Lanes. Avec Terran Armada, Bethesda introduit une toute nouvelle ligne de quêtes scénarisées, mettant en scène de nouveaux personnages, ennemis et zones à explorer. L’enjeu est de taille : les joueurs devront affronter les forces robotiques de l’Armada terrienne et influencer l’avenir de l’humanité dans l’espace.

De son côté, Free Lanes transforme en profondeur l’exploration spatiale. Le voyage interplanétaire devient plus fluide grâce au mode Croisière, permettant de naviguer librement entre les planètes d’un même système tout en profitant de rencontres dynamiques et d’activités inédites à bord du vaisseau. La mise à jour ajoute également de nombreux éléments de gameplay : nouveaux lieux à explorer, ressources inédites comme le X-Tech, ennemis plus variés avec modificateurs, véhicule terrestre (sauteur lunaire), améliorations d’avant-postes et nouveaux membres d’équipage. L’ensemble vient renforcer la profondeur et la richesse globale de l’aventure.

Une nouvelle étape majeure pour Starfield





Avec cette arrivée sur PS5 et ces contenus d’envergure, Starfield entre dans une nouvelle phase de son évolution. Bethesda ouvre donc encore davantage son univers tout en fidélisant une communauté déjà très active. En parallèle, cette production continue de s’enrichir avec du contenu supplémentaire, notamment autour de l’Alliance des traqueurs, qui propose désormais de nouvelles missions de chasse à la prime, cibles et récompenses pour prolonger l’expérience.

Entre l’arrivée sur une nouvelle plateforme, un DLC scénarisé ambitieux et une mise à jour gratuite particulièrement dense, Starfield se présente aujourd’hui comme une expérience bien plus complète qu’à son lancement. Avec cette version enrichie, Bethesda pose les bases d’un RPG spatial encore plus vaste, immersif et évolutif, capable de séduire aussi bien les nouveaux venus que les vétérans prêts à replonger dans l’exploration des étoiles.

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