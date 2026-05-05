Steam Controller, le lancement tourne court après des soucis de paiement

Le nouveau Steam Controller est enfin arrivé, mais son lancement n’a pas vraiment ressemblé à une mise en vente tranquille. Disponible à la commande le 4 mai 2026 sur Steam, la manette de Valve s’est rapidement retrouvée en rupture de stock, après une vague de problèmes de validation de paiement signalés par de nombreux utilisateurs. Un lancement très demandé, mais aussi très frustrant pour une partie des joueurs qui étaient connectés dès l’ouverture des ventes.

Selon GameSpot, les commandes ont été ouvertes vers 19 h en France. Certains acheteurs ont pu finaliser leur achat immédiatement, tandis que d’autres se sont heurtés à un message d’erreur au moment de valider leur transaction, leur demandant de réessayer plus tard ou de contacter le support. Le problème est d’autant plus agaçant que plusieurs utilisateurs avaient déjà renseigné leurs informations de livraison et de paiement avant de voir la commande échouer.





La situation a ensuite évolué rapidement. La page de la manette indiquait d’abord une livraison sous 3 à 5 jours, avant de passer à une estimation de 6 à 10 jours ouvrés. Puis le message d’erreur a laissé place à une indication plus directe : le produit n’était plus disponible dans le panier. PC Gamer évoque une rupture en une trentaine de minutes, avec un pic d’erreurs autour de l’heure de lancement relevé sur Downdetector. En clair, la demande semble avoir été suffisante pour mettre en difficulté l’expérience d’achat, sans pour autant faire tomber toute la boutique Steam.

Pour l’instant, Valve n’a pas encore communiqué de date claire pour un réassort massif. GameSpot note toutefois que certains utilisateurs auraient vu le Steam Controller réapparaître brièvement après la première rupture, avec quelques commandes passées lors de ces très courtes fenêtres de disponibilité. Il faudra donc probablement surveiller régulièrement la page du produit, même si rien ne garantit une disponibilité stable dans l’immédiat.

It's here! Steam Controller has officially arrived. Made for you to play all your games on Steam, however you like to play them.



Buy now on @Steam. https://t.co/rRiQFxLKxA pic.twitter.com/KwBxu69AQU — Valve (@valvesoftware) May 4, 2026

Ce lancement est aussi observé de près parce qu’il s’inscrit dans une stratégie matérielle plus large. Le Steam Controller accompagne la nouvelle offensive hardware de Valve, aux côtés de la Steam Machine et du Steam Frame. Ces autres appareils ont pris du retard, notamment en raison des tensions sur la mémoire et le stockage, deux composants dont les prix et la disponibilité compliquent les plans de lancement. La manette pouvait sortir plus tôt car elle n’est pas touchée de la même manière par cette crise des composants.

Le sujet dépasse donc la simple rupture de stock. Avec cette nouvelle manette vendue 99 € en Europe, 99 dollars aux États-Unis et 85 livres au Royaume-Uni, Valve teste aussi l’appétit du public pour son nouvel écosystème de salon. La demande est manifestement là, mais ce premier couac rappelle que la distribution de matériel reste un exercice délicat, même pour une plateforme aussi installée que Steam. Reste maintenant à voir si Valve pourra réapprovisionner rapidement son contrôleur avant l’arrivée de ses autres appareils.