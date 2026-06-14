Steam Frame sortira bien cet été, Valve confirme son calendrier

Valve vient de confirmer que son nouveau casque de réalité virtuelle sera bien commercialisé durant l’été 2026. Cette confirmation intervient alors que plusieurs palettes contenant des Steam Frame auraient été repérées dans les entrepôts américains de Valve. Les cargaisons apparaissent dans des documents d’importation consultés par l’équipe de Brad Lynch.

La présence de ces premiers stocks laisse penser que la préparation logistique est déjà bien avancée. Elle ne permet toutefois pas de déterminer quand les commandes seront ouvertes. Le nouveau Steam Controller avait été commercialisé environ trois semaines après l’apparition de cargaisons similaires, mais rien ne garantit que le constructeur adoptera le même calendrier pour son casque.

Le Steam Frame fonctionnera sous SteamOS et pourra lancer directement certains jeux VR sans utiliser de PC. Les productions les plus exigeantes pourront également être diffusées sans fil depuis un ordinateur. Valve prépare dans cette optique le programme Steam Frame Verified. Cette certification indiquera les jeux capables de fonctionner correctement en mode autonome. Les titres VR devront notamment maintenir au minimum 72 images par seconde avec une définition de 1 728 x 1 728 pixels (au lieu des 90 annoncés précédenemment).

Ces nouvelles informations complètent notre précédent article consacré aux premiers exemplaires de test de la Steam Machine. Le prix du Steam Frame reste désormais la principale inconnue, alors qu’une présentation plus complète du nouveau matériel de Valve pourrait intervenir avant la fin du mois de juin.