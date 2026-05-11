Steam Machine et Steam Frame, le code de Steam laisse entrevoir plusieurs packs au lancement

La prochaine vague matérielle de Valve se précise peut-être en coulisses. Des références repérées dans le code de Steam suggèrent l’existence de quatre packages pour la Steam Machine et de deux pour le Steam Frame, sans confirmer pour autant l’arrivée de plusieurs modèles réellement différents.

La stratégie matérielle de Valve continue d’alimenter les spéculations. Après le Steam Deck, la société prépare une nouvelle étape autour de son écosystème, avec la Steam Machine, le Steam Frame et le nouveau Steam Controller. Cette fois, l’information ne vient pas d’une annonce officielle, mais de références repérées dans le code de Steam, où plusieurs packages liés à ces futurs appareils auraient été identifiés. Quatre références concerneraient la Steam Machine, tandis que deux autres seraient associées au Steam Frame.





Ces éléments semblent liés au système de réservation de Steam. Cela ne permet pas encore de connaître les plans définitifs de Valve, mais cela donne un indice intéressant sur la préparation commerciale de ces produits. La société pourrait ainsi mettre en place une file d’attente ou un mécanisme de réservation afin d’encadrer la demande au lancement. Le point important n’est donc pas seulement le nombre de références, mais le fait que ces appareils semblent déjà intégrés aux rouages commerciaux de Steam.

Dans le cas de la Steam Machine, il faut rester prudent. Quatre packages ne signifient pas nécessairement quatre machines aux caractéristiques différentes. L’hypothèse la plus logique serait celle de plusieurs packs commerciaux, notamment autour de deux capacités de stockage et d’éventuelles versions avec ou sans Steam Controller. Cette approche permettrait à Valve de proposer une offre plus souple, avec une entrée de gamme plus accessible et un pack plus complet pour les joueurs qui veulent une solution prête à l’emploi.

Le Steam Frame apparaît de son côté avec deux références distinctes. Là encore, impossible de savoir si cela correspond à deux modèles, à deux capacités de stockage, à des accessoires différents ou à des variantes commerciales liées aux régions. Le casque reste entouré de nombreuses inconnues, notamment sur son positionnement exact, son autonomie, son prix et sa place face aux autres casques déjà installés sur le marché. À ce stade, ces deux références doivent donc être vues comme un indice, pas comme une confirmation de deux versions techniques.

Cette prudence est nécessaire, car le code d’une boutique peut contenir des entrées temporaires, des tests internes ou des références qui ne seront jamais utilisées telles quelles. Valve peut aussi préparer plusieurs scénarios avant de trancher sur les offres réellement commercialisées. Rien ne permet donc aujourd’hui d’affirmer que six appareils différents seront disponibles au lancement.

L’existence possible d’un système de réservation n’aurait cependant rien d’étonnant. Valve a déjà eu recours à ce type d’organisation pour gérer la demande autour du Steam Deck, et le lancement du nouveau Steam Controller a montré que ses produits matériels pouvaient rapidement attirer les revendeurs opportunistes. Une file d’attente permettrait de limiter les ruptures immédiates, de mieux répartir les stocks et d’éviter que les premières unités ne disparaissent trop vite sur les plateformes de revente. Pour un lancement matériel très attendu, cette solution aurait donc du sens.

La question du prix restera centrale. La Steam Machine devra trouver sa place entre les consoles traditionnelles, les PC compacts et le Steam Deck, tout en justifiant son intérêt dans un salon. Le Steam Frame, lui, devra convaincre dans un marché VR déjà concurrentiel, où le confort, le catalogue, la puissance, l’autonomie et le tarif font souvent la différence. La multiplication des packs pourrait justement aider Valve à ajuster son offre sans forcément multiplier les configurations matérielles.

Pour l’instant, Valve n’a pas commenté ces références. Il faut donc lire cette découverte comme un signal, et non comme une fiche produit définitive. La Steam Machine et le Steam Frame semblent toutefois s’inscrire dans une stratégie plus large, pensée autour du jeu PC, du salon, de la manette et de l’immersion. Il reste maintenant à savoir comment Valve présentera officiellement ces packs, et surtout à quel prix.