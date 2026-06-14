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Steam Machine, les premiers exemplaires de test seraient expédiés...

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Source: Steam Hardware Updates sur X

Valve aurait commencé à envoyer des Steam Machine aux testeurs. Le prix et les réservations pourraient être annoncés avant la fin du mois de juin.

La nouvelle Steam Machine pourrait bientôt se dévoiler plus concrètement. Selon plusieurs informations relayées par VideoCardz, Valve aurait commencé à envoyer des exemplaires de sa machine à certains médias et créateurs de contenu. Ces premiers envois pourraient préparer la publication de tests et d’impressions durant la seconde moitié du mois de juin. Le compte Steam Hardware Updates évoque notamment une possible annonce du prix et l’ouverture des réservations entre le 22 et le 30 juin 2026.

Steam Machine

Cette source n’est toutefois pas officiellement liée à Valve. Les informations doivent donc encore être considérées avec prudence, notamment concernant le calendrier exact et la présence du Steam Controller dans l’emballage commercial. Des photographies montrent plusieurs boîtes qui pourraient correspondre aux kits destinés aux testeurs. La Steam Machine serait accompagnée d’un Steam Controller et de différents accessoires, dont des façades interchangeables. Rien ne permet cependant de confirmer que cette configuration sera identique à celle proposée aux joueurs.

Steam machine (1)Steam machine (2)

La commercialisation de la machine durant l’été 2026 a en revanche déjà été confirmée par Valve. L’entreprise prépare également le lancement du Steam Frame, son nouveau casque de réalité virtuelle autonome. Plusieurs cargaisons de matériel associées à Valve auraient récemment été repérées aux États-Unis. Des documents d’importation mentionnent notamment d’importants volumes de machines de jeu et de casques de réalité virtuelle, ce qui pourrait correspondre à la constitution des premiers stocks.

Le prix reste la principale inconnue. La Steam Machine est un PC compact fonctionnant sous SteamOS, pensé pour une utilisation dans le salon. Elle ne devrait donc pas nécessairement être vendue au tarif d’une console traditionnelle. La hausse du coût de la mémoire et du stockage aurait également compliqué la stratégie tarifaire de Valve. L’entreprise pourrait profiter de la fin du mois de juin pour préciser le prix, les configurations disponibles et la date d’ouverture des commandes.

Une annonce paraît désormais proche, mais aucune date n’a encore été communiquée officiellement.

redacteur vignetteEric de Brocart
Fondateur - Directeur de publication
Magicien professionnel, quand je ne suis pas derrière mon PC, photographe amateur, quand j'ai le temps et surtout un grand passionné de réalité virtuelle.
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