Steam Machine, prix, réservations anti-scalpers et absence du Steam Frame

La nouvelle offensive matérielle de Valve entre dans sa phase commerciale. Après plusieurs mois d’attente et d’incertitude, la société a communiqué les prix de sa Steam Machine et lancé un système de réservation destiné aux premiers acheteurs. Le modèle le moins cher sera proposé à 1 039 euros, sans le nouveau Steam Controller.

La version équipée d’un SSD de 512 Go coûtera donc 1 039 euros seule et 1 108 euros avec le Steam Controller. La déclinaison comprenant 2 To de stockage sera vendue 1 359 euros, ou 1 428 euros avec la manette. Les deux configurations partagent la même base technique, tandis que le modèle 2 To profitera également de façades interchangeables supplémentaires.

Ces tarifs positionnent clairement la Steam Machine dans la catégorie des PC compacts haut de gamme, bien davantage que dans celle des consoles de salon. Malgré son apparence et son interface pensées pour un usage devant un téléviseur, la machine reste bien un PC fonctionnant sous SteamOS. Elle donnera accès à la bibliothèque Steam compatible, tout en conservant une architecture plus ouverte que celle des consoles de Sony, Nintendo ou Microsoft.

Ce positionnement risque néanmoins de compliquer la comparaison avec les machines actuellement installées dans les salons. Le prix d’entrée dépasse celui d’une PS5 Pro et se rapproche de certains PC de jeu préassemblés. Valve assume cette approche en expliquant que le matériel n’est pas subventionné comme peut l’être une console traditionnelle. La société affirme vendre sa machine à un tarif proche de son coût de fabrication.

Le système de réservation constitue l’autre particularité de ce lancement. Les joueurs européens peuvent s’inscrire gratuitement jusqu’au 25 juin 2026 à 19 h, heure française. Une sélection aléatoire déterminera ensuite les personnes autorisées à acheter les premiers exemplaires disponibles.

Cette méthode ne repose donc pas sur la vitesse de connexion ou sur l’ordre exact d’arrivée. Elle doit réduire l’efficacité des robots et des revendeurs qui tentent habituellement d’accaparer les stocks durant les premières minutes d’une commercialisation. Une seule inscription est autorisée par foyer et le compte Steam utilisé doit être en règle.

Valve demande également que le compte ait enregistré au moins un achat avant le 27 avril 2026. Cette condition doit empêcher la création massive de nouveaux comptes destinés uniquement à contourner le système. Les utilisateurs peuvent manifester leur intérêt pour plusieurs configurations, mais une seule réservation pourra finalement leur être attribuée.

Les premières réponses doivent être envoyées par courrier électronique à partir du 29 juin. Les personnes sélectionnées disposeront ensuite de 72 heures pour confirmer leur commande. En l’absence d’achat durant ce délai, la place sera proposée à un autre utilisateur inscrit sur la liste d’attente.

La Steam Machine doit être commercialisée en Europe à partir du 30 juin 2026. Les quantités disponibles lors du lancement pourraient toutefois rester limitées. La hausse du prix de la mémoire et du stockage avait déjà contraint Valve à repousser ses annonces tarifaires et à revoir son calendrier initial.

Une absence reste cependant difficile à ignorer dans cette présentation, celle du Steam Frame. Le nouveau casque VR autonome de Valve n’est pas concerné par l’ouverture actuelle des réservations. Aucun prix, aucune date précise et aucune procédure de commande n’ont été communiqués pour ce produit.

Le Steam Frame reste officiellement attendu durant l’été 2026, au même titre que la Steam Machine. Valve a récemment confirmé que les deux appareils devaient bien être expédiés durant cette période, mais le casque demeure pour le moment limité à une page de présentation et à une liste de souhaits sur Steam.

Cette différence de traitement peut surprendre alors que les deux produits avaient été présentés comme les éléments d’un même écosystème matériel. La Steam Machine est désormais datée, tarifée et accessible à la réservation, tandis que le Steam Frame reste entouré de nombreuses inconnues.

La question de son tarif sera particulièrement surveillée. Valve avait précédemment indiqué viser un prix inférieur à celui du kit complet Valve Index, vendu environ 1 000 dollars lors de son lancement. Les tensions persistantes sur les composants pourraient cependant avoir modifié cet objectif, comme cela semble déjà avoir été le cas pour la Steam Machine.

Avec son système de réservation, Valve tente de proposer une méthode plus équitable que la traditionnelle course aux précommandes. Le constructeur pourrait en revanche avoir résolu le problème des scalpers sans régler celui du prix, puisque le ticket d’entrée fixé à plus de 1 000 euros réservera probablement la Steam Machine à un public déjà convaincu par SteamOS et l’écosystème PC.

Le lancement permettra désormais de mesurer la demande réelle pour cette machine atypique. Il faudra surtout attendre une nouvelle communication de Valve pour savoir quand le Steam Frame rejoindra enfin le reste de cette gamme matérielle.