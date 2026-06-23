Steam Machine VS PS5 et PS5 Pro, laquelle choisir en 2026 ?

Page 1 : Steam Machine VS PS5 et PS5 Pro, le match de la puissance

La Steam Machine, la PS5 et la PS5 Pro peuvent toutes les trois prendre place sous un téléviseur et proposer une expérience en 4K. Cette proximité masque pourtant des différences importantes dans leur conception et leur niveau de performances. La machine de Valve est un PC compact sous SteamOS, tandis que les deux appareils de Sony sont des consoles entièrement fermées. La Steam Machine dispose d’un processeur plus récent, mais les PS5 profitent d’une architecture unifiée et d’une optimisation spécifique pour chaque jeu.

Trois machines conçues autour d’AMD

La Steam Machine repose sur un processeur AMD Zen 4 doté de six cœurs et douze threads. Sa partie graphique dédiée utilise une architecture RDNA 3 avec 28 unités de calcul et 8 Go de mémoire GDDR6. Elle possède également 16 Go de DDR5 pour le système et les applications.

La PS5 standard utilise un processeur Zen 2 à huit cœurs et seize threads, accompagné d’un GPU personnalisé reposant sur l’architecture RDNA 2. Celui-ci possède 36 unités de calcul et développe une puissance théorique de 10,28 téraflops. La console dispose de 16 Go de GDDR6 unifiée.

La PS5 Pro conserve une base processeur proche de celle de la PS5, mais bénéficie d’une partie graphique profondément renforcée. Sony annonce 67 % d’unités de calcul supplémentaires et une mémoire 28 % plus rapide. Le constructeur évoque un rendu jusqu’à 45 % plus rapide dans les jeux compatibles.

La Steam Machine se situe donc dans la zone de performances de la PS5 standard, tandis que la PS5 Pro conserve une avance graphique beaucoup plus nette.

Steam Machine et PS5 au coude-à-coude

La comparaison entre la Steam Machine et la PS5 standard est la plus difficile. Le GPU de la console de Sony possède davantage d’unités de calcul, mais celui de la machine de Valve repose sur une architecture plus récente et fonctionne à une fréquence élevée.

La PS5 bénéficie également de 16 Go de mémoire unifiée. Le processeur et le GPU peuvent exploiter cette réserve selon les besoins définis par les développeurs. La Steam Machine sépare pour sa part ses 16 Go de mémoire système et ses 8 Go de mémoire vidéo.

En rastérisation classique, les deux machines devraient proposer des performances globalement proches. La PS5 pourrait conserver un avantage dans les productions parfaitement optimisées pour son matériel, tandis que la Steam Machine pourrait mieux s’en sortir dans certains jeux dépendant fortement du processeur.

La console possède aussi une bande passante mémoire élevée et une architecture conçue comme un ensemble cohérent. La Steam Machine doit exécuter des versions PC initialement développées pour des milliers de configurations différentes.

Une simple comparaison des téraflops ne permet donc pas de désigner un vainqueur systématique. L’écart dépendra du moteur, des réglages graphiques, de la qualité du portage et de la technologie de reconstruction employée.

La PS5 Pro conserve une avance importante

Face à la PS5 Pro, la situation devient plus claire. Le GPU de la console possède beaucoup plus d’unités de calcul et profite d’une mémoire accélérée. Sony annonce un rendu jusqu’à 45 % plus rapide que celui de la PS5 standard.

La PS5 Pro devrait donc rester sensiblement plus performante que la Steam Machine en matière de puissance graphique. Son avantage sera particulièrement visible dans les productions exigeantes en 4K et dans les jeux utilisant le ray tracing.

La PS5 Pro bénéficie aussi d’un traitement amélioré du ray tracing. Certains jeux peuvent proposer davantage de reflets, d’ombres et d’éclairages calculés en temps réel sans sacrifier autant la définition ou la fréquence d’affichage.

La Steam Machine prend en charge le ray tracing grâce à son GPU RDNA 3, mais ses 28 unités de calcul et ses 8 Go de mémoire vidéo imposeront davantage de compromis. Les effets les plus coûteux pourront nécessiter une baisse de résolution, une réduction de qualité ou l’utilisation d’une reconstruction plus agressive.

La hiérarchie graphique devrait donc placer la PS5 Pro en tête. La PS5 standard et la Steam Machine se retrouveraient ensuite dans une zone plus proche, avec des résultats variables selon les jeux.

PSSR face à FSR

La PS5 Pro possède un autre avantage avec le PSSR. Cette technologie de reconstruction développée pour la console utilise l’apprentissage automatique afin de produire une image en haute définition à partir d’un rendu interne moins coûteux.

Plusieurs jeux améliorés pour PS5 Pro utilisent une définition interne de 1440p avant de reconstruire une image proche de la 4K. Cette approche permet de viser 60 images par seconde tout en conservant une présentation plus proche des anciens modes graphiques à 30 images par seconde.

La PS5 standard utilise différentes solutions selon les studios, dont des techniques propriétaires et certaines versions du FSR d’AMD. Elle ne possède toutefois pas l’accélération spécifique du PSSR.

La Steam Machine s’appuie principalement sur FSR. Valve annonce une cible en 4K à 60 images par seconde avec reconstruction, ce qui ne signifie pas que les jeux seront calculés en 4K native.

La PS5 Pro dispose donc de la solution de reconstruction la plus avancée des trois machines, à condition que le jeu profite d’une mise à jour adaptée. La qualité obtenue reste dépendante de l’intégration réalisée par les développeurs.

Un processeur plus moderne chez Valve

La Steam Machine prend un avantage plus évident du côté du processeur. Ses six cœurs Zen 4 sont moins nombreux que les huit cœurs Zen 2 des PS5, mais ils offrent de meilleures performances par cœur et peuvent atteindre une fréquence plus élevée.

Cette différence peut être importante dans les simulations, les jeux de stratégie, les mondes ouverts très chargés et les productions visant 120 images par seconde. Un processeur plus rapide peut aussi améliorer la stabilité du framerate lorsque de nombreux personnages, véhicules ou éléments physiques doivent être gérés simultanément.

La Steam Machine devrait ainsi posséder le processeur le plus performant des trois appareils dans la majorité des usages vidéoludiques. Les deux cœurs supplémentaires des PS5 peuvent toutefois conserver un intérêt dans les moteurs fortement parallélisés.

La PS5 Pro ne corrige que partiellement cette faiblesse. Son processeur reste proche de celui de la PS5 standard, même si un mode permet aux développeurs d’exploiter une fréquence légèrement supérieure.

L’amélioration principale de la PS5 Pro concerne donc bien le GPU, la mémoire et la reconstruction d’image, plutôt qu’un changement profond de son processeur.

Mémoire unifiée face à mémoire séparée

La Steam Machine possède 24 Go de mémoire physique au total. Les 16 Go de DDR5 sont destinés au système et au processeur, tandis que les 8 Go de GDDR6 sont réservés au GPU.

Les PS5 utilisent une mémoire unifiée. La PS5 standard possède 16 Go de GDDR6, partagés entre le processeur, le GPU et le système. La PS5 Pro ajoute une petite quantité de mémoire dédiée aux tâches système afin de libérer davantage de GDDR6 pour les jeux.

La Steam Machine dispose de plus de mémoire totale, mais ses 8 Go de mémoire vidéo peuvent devenir une limite dans certains jeux PC en 4K. Les textures très détaillées et le ray tracing peuvent rapidement consommer cette réserve.

Les consoles de Sony permettent aux développeurs de répartir plus finement la mémoire selon les besoins de leur moteur. Leur environnement fixe facilite également l’optimisation et réduit les variations entre les jeux.

La Steam Machine devrait être particulièrement à l’aise en 1080p et en 1440p. Elle pourra produire une sortie 4K avec reconstruction, mais certains réglages devront probablement être réduits dans les productions les plus exigeantes.

Le classement technique place donc la PS5 Pro en tête sur le plan graphique. La Steam Machine et la PS5 standard évoluent dans une catégorie plus proche, tandis que le processeur Zen 4 donne un avantage à la machine de Valve.