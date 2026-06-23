Steam Machine VS XBOX Series X et Series S, laquelle choisir en 2026

Page 1 : Steam Machine VS XBOX Series X et Series S, le match de la puissance

La Steam Machine et les XBOX Series X et Series S partagent une même ambition. Ces trois appareils veulent prendre place dans le salon et offrir un accès simple à une vaste bibliothèque de jeux sur un téléviseur. La machine de Valve reste pourtant un PC compact, tandis que les XBOX Series X et Series S sont de véritables consoles. Cette différence influence leur puissance, leur mémoire, leur système et la manière dont les jeux sont optimisés.

Trois machines et trois niveaux de puissance

La Steam Machine repose sur un processeur AMD Zen 4 doté de six cœurs et douze threads. Sa partie graphique dédiée utilise une architecture RDNA 3 avec 28 unités de calcul et 8 Go de mémoire GDDR6. Elle possède également 16 Go de DDR5 réservés au système et aux applications.

La XBOX Series X s’appuie sur un processeur Zen 2 à huit cœurs et seize threads. Son GPU RDNA 2 possède 52 unités de calcul et développe une puissance théorique de 12,15 téraflops. Ses 16 Go de GDDR6 sont partagés entre le processeur, la partie graphique et le système.

La XBOX Series S conserve le même type de processeur, avec des fréquences légèrement inférieures. Son GPU RDNA 2 est toutefois beaucoup plus modeste, avec 20 unités de calcul et une puissance annoncée de 4 téraflops. Elle ne possède que 10 Go de GDDR6 partagés.

La Steam Machine s’installe donc entre les deux consoles de Microsoft en matière de puissance graphique. Elle est nettement supérieure à la Series S, mais la Series X conserve un GPU plus large et davantage de bande passante mémoire.

La XBOX Series X reste devant graphiquement

La Steam Machine utilise une architecture graphique plus récente que celle des XBOX Series. Son GPU RDNA 3 fonctionne également à une fréquence élevée et bénéficie de plusieurs améliorations techniques apparues après la conception des consoles de Microsoft.

Ces avantages ne suffisent toutefois pas à compenser totalement la différence de taille entre les GPU. La XBOX Series X possède 52 unités de calcul, contre 28 pour la Steam Machine. Sa mémoire unifiée offre aussi une bande passante particulièrement élevée, avec une portion de 10 Go capable d’atteindre 560 Go par seconde.

La XBOX Series X devrait conserver un avantage graphique moyen de l’ordre de 20 à 35 % selon les jeux. Cet écart pourra varier en fonction du moteur, du système de reconstruction utilisé et de l’optimisation des versions PC et console.

La console de Microsoft bénéficie également d’un environnement matériel parfaitement fixe. Les studios peuvent adapter précisément leurs moteurs à son processeur, son GPU, sa mémoire et son système de stockage. La Steam Machine doit pour sa part exécuter des versions PC conçues pour une multitude de configurations.

Cet avantage d’optimisation peut permettre à la Series X de produire un résultat plus stable, même lorsque l’écart matériel semble relativement réduit sur le papier.

La XBOX Series S se retrouve nettement derrière

La confrontation avec la XBOX Series S est beaucoup moins équilibrée. Le GPU de la console ne développe que 4 téraflops et doit partager 10 Go de mémoire entre toutes les fonctions de la machine.

La Steam Machine possède une partie graphique dédiée beaucoup plus performante et 8 Go de mémoire vidéo, auxquels s’ajoutent 16 Go de mémoire système. Elle peut donc charger des textures plus détaillées, gérer une définition interne plus élevée et conserver davantage de données en mémoire.

La machine de Valve pourrait offrir des performances graphiques deux fois supérieures à celles de la Series S dans certains jeux. Elle devrait également mieux maintenir les 60 images par seconde dans les productions les plus exigeantes.

La Series S vise officiellement le 1440p, avec une mise à l’échelle possible vers la 4K. Dans la pratique, les jeux les plus lourds descendent régulièrement sous le 1080p avant reconstruction afin de préserver le framerate.

La Steam Machine vise pour sa part une sortie 4K à 60 images par seconde avec FSR. Cette promesse ne signifie pas que tous les jeux fonctionneront en 4K native, mais elle confirme un positionnement beaucoup plus ambitieux que celui de la Series S.

Un processeur plus moderne chez Valve

La situation s’inverse lorsque la comparaison se concentre sur le processeur. Les deux XBOX Series reposent sur une architecture Zen 2 lancée plusieurs années avant Zen 4.

Le processeur de la Steam Machine ne possède que six cœurs, contre huit pour les consoles de Microsoft. Ses performances par cœur sont néanmoins nettement plus élevées et sa fréquence peut atteindre 4,8 GHz.

La Steam Machine devrait donc prendre l’avantage dans les jeux fortement dépendants du processeur. Les simulations, les jeux de stratégie, les productions en monde ouvert et les titres visant 120 images par seconde peuvent profiter de cette architecture plus récente.

Les XBOX conservent deux cœurs supplémentaires, ce qui peut rester utile dans certaines charges fortement parallélisées. Cet avantage quantitatif ne compense cependant pas toujours le gain d’efficacité offert par Zen 4.

La Steam Machine pourrait ainsi dépasser la Series X dans certains jeux limités par le processeur, même si elle reste moins puissante graphiquement.

Mémoire séparée face à mémoire unifiée

La Steam Machine dispose de 16 Go de DDR5 pour le processeur et de 8 Go de GDDR6 pour le GPU. Elle possède donc 24 Go de mémoire physique, mais ces deux ensembles ne peuvent pas être utilisés librement de la même manière.

La XBOX Series X utilise 16 Go de GDDR6 unifiée. Les développeurs peuvent répartir cette mémoire entre le processeur et le GPU selon les besoins du jeu. La Series S applique le même principe avec seulement 10 Go.

La Steam Machine possède une réserve totale beaucoup plus confortable que la Series S. Les 8 Go de mémoire vidéo peuvent toutefois devenir une limite dans les jeux PC les plus gourmands en 4K, notamment avec les textures maximales et le ray tracing.

La Series X peut attribuer davantage de mémoire aux données graphiques lorsque le moteur en a besoin. Son architecture unifiée simplifie aussi certains échanges de données entre le processeur et le GPU.

La Steam Machine devrait donc être particulièrement à l’aise en 1080p et en 1440p. La 4K restera possible grâce à la reconstruction d’image, mais les réglages graphiques devront parfois être adaptés.

La hiérarchie technique apparaît donc assez claire. La XBOX Series X reste devant en puissance graphique, la Steam Machine domine largement la Series S et possède le processeur le plus moderne des trois machines.