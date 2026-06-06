Stellar Blade: BLOOD RAIN, Shift Up frappe très fort avec un premier aperçu bluffant, qui enflamme déjà la Toile avec plusieurs polémiques

Un Stellar Blade 2 qui fait entièrement peau neuve





Des annonces excitantes, le Summer Game Fest Live 2026 n'en a pas manqué, mais certaines ont été plus marquantes que d'autres, dont celle de Stellar Blade: BLOOD RAIN, le prochain jeu de Shift Up ! En seulement deux ans, le studio sud-coréen s'est imposé auprès d'un large public qui ne connaissait pas forcément Goddess of Victory: Nikke ou Destiny Child auparavant. Alors qu'il développe également Project Spirits, nous savions depuis mai 2025 qu'une suite à Stellar Blade était bel et bien en projet, mais nous n'aurions pas imaginé un instant la voir de sitôt.

Si son univers reste évidemment le même, Stellar Blade: BLOOD RAIN « continue l'histoire au-delà des évènements du premier jeu » et ne nous fera pas incarner EVE, mais une toute nouvelle héroïne nommée Evie. Et il n'y aura pas qu'une lettre de différence, car outre son apparence faisant plus « garçon manqué », sa manière de combattre sera celle d'une pugiliste, fracassant ses ennemis avec des gantelets renforçant les coups de ses poings.

Autre détail intéressant, nous voyons donc l'un des voyous s'injecter une substance avant de se transformer en une créature digne d'un film d'horreur, sans doute un Naytiba.

Déjà des polémiques





En atteste sa combinaison, Evie devrait faire partie d'une organisation, le CDDP, dont la devise est « impartialité et paix ». Hélas, sa « petite » taille et son visage juvénile couplés à cette tenue assez sexualisante (d'ailleurs, qui a besoin d'un tel corset sur une telle combinaison moulante ?) ont rapidement lancé des débats sur les réseaux, bien qu'absolument rien n'indique son âge pour le moment. Au passage, son apparence fait un peu penser à Gally, l'héroïne de Gunnm (Battle Angel Alita).

L'autre souci soulevé vient en premier lieu du visuel principal ci-dessous, suspecté d'utiliser de l'IA générative, questionnant immédiatement l'utilisation de cette technologie dans tout ce qui est montré en vidéo, qui est qualifié de rendu in-game enregistré sur PC (avec un QTE montrant l'utilisation d'une DualSense). Le fondateur du studio Kim Hyung Tae en étant un fervent défenseur, cela n'aurait absolument rien d'étonnant après tout. En termes d'arguments mis sur la table, certains détails des fenêtres de ces immenses bâtiments sont effectivement suspects.

Dans la bande-annonce des internautes ont pointé du doigt des textes en chinois avec des caractères n'existant pas. Cela pourrait faire partie du lore, l'IA ayant justement eu un impact fort sur ce monde. D'ailleurs, avoir créé cette ville aussi dense et réaliste, à priori inspirée par Chongqing, en aussi peu de temps interroge pour un tel niveau de détail dans chaque plan.

Pour le moment, Stellar Blade: BLOOD RAIN ne dispose ni d'une fenêtre de sortie ni de plateformes d'accueil. Nous savons simplement qu'il sera auto-édité par Shift Up. Actuellement, Stellar Blade est en promo à 49,99 € chez Cdiscount et à la Fnac.