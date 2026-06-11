Stellar Blade : EVE va également s'inviter sur Switch 2, une version qui en met déjà plein la vue

EVE bientôt sur Switch 2





Le week-end dernier, nous avons pu découvrir un premier aperçu fort impressionnant de Stellar Blade: BLOOD RAIN, deuxième jeu dans cet univers conçu par le studio sud-coréen Shift Up. Ce dernier vise clairement un marché multiplateforme désormais et nous l'a encore prouvé à l'occasion du Nintendo Direct en y dévoilant un portage Switch 2 de Stellar Blade premier du nom !

Pour le moment, cette version Switch 2 de Stellar Blade est simplement attendu en 2026 sans plus de précision. La vidéo propose évidemment du gameplay tournant sur la console et il faut bien avouer qu'elle n'a pas à rougir face aux PS5 et PC. Tout le contenu additionnel devrait également faire le chemin puisque nous voyons Mann en tant que boss et plusieurs personnages de la collaboration avec Goddess of Victory: Nikke. Sauf surprise, nous devrions avoir le choix entre le jeu de base et la Complete Edition regroupant tous les DLC.

Incarnez EVE, une combattante d'élite chargée de reprendre la Terre des griffes de mystérieuses créatures. Plongez dans des combats intenses et une trame riche en rebondissements tandis que vous dévoilez les mystères de la chute de la Terre dans un univers de science-fiction immersif. Alliant narration et gameplay cinématographiques, Stellar Blade propose un système de progression poussé via des compétences, des équipements et des configurations de combat personnalisables, qui sont autant d'atouts dont vous aurez besoin pour triompher de combats de boss épiques. De plus, vous pouvez utiliser les commandes par mouvements des Joy-Con 2 pour prendre part aux activités afin de profiter de davantage d'immersion lors des moments hors combat.

En ce moment, Stellar Blade est vendu 64,99 € chez Cdiscount sur PS5.