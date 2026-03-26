Stranger Than Heaven se paye Snoop Dogg à son casting, Ryu Ga Gotoku Studio nous fera explorer le monde de la pègre japonaise à travers le temps

Une présentation à venir pour faire la lumière sur Stranger Than Heaven





S'il y avait bien un projet que nous attendions de revoir avec impatience lors du Xbox Partner Preview de ce jeudi soir, c'était bien Stranger Than Heaven, le prochain jeu de Ryu Ga Gotoku Studio, principalement connu pour les Yakuza / Like a Dragon. Celui qui s'était fait connaître lors de l'édition 2024 des Game Awards sous l'intitulé Project Century est donc revenu nous titiller, apportant quelques réponses à nos interrogations tout en nous invitant à repasser pour en apprendre davantage à son sujet.

En effet, outre la nouvelle bande-annonce partagée, il faut surtout retenir qu'un Xbox Presents: A Special Look at Stranger Than Heaven sera diffusé le 7 mai à minuit pile en France. SEGA continue ainsi son partenariat avec Microsoft pour la promotion de ses jeux.

Une aventure criminelle à travers les âges





Si sa première apparition avait dépeint le Japon de 1915 avec des scènes de violence en milieu urbain, la suivante nous transportait en 1943 dans un quartier chaud ne manquant pas de divertissements. Elle semblait teaser le fait que le protagoniste Mako Daito disposera de pouvoirs surnaturels, entre sa résistance à un cocktail Molotov, ses réflexes aiguisés et ses yeux bleus avec tout le narratif tournant autour. Quelques mois après le génial Sinners au cinéma, il y avait de quoi y voir là une possible créature de la nuit, toutes les scènes prenant d'ailleurs place dans la pénombre.

Eh bien, cet élément n'a pas encore trouvé de réponse, mais nous savons désormais que Stranger Than Heaven (ou « Plus étrange que le paradis » en français) sera particulièrement ambitieux, puisqu'il nous fera jouer durant cinq périodes du XXe siècle dans tout autant de villes japonaises au sein de la pègre locale. Chronologiquement, nous pourrons donc découvrir le Japon de 1915, 1929, 1943, 1951 et 1965, soit un bon demi-siècle d'évolution sociétale qui transparaît immédiatement à l'écran. Outre de la baston qui promet d'être assez poussée, nous retrouverons encore et toujours le quartier fétiche du studio, à savoir Kamurochō (Kabukichō dans la réalité) ! Nous ne serions donc pas étonné qu'il y ait des références aux Yakuza.

Un célèbre rappeur cherche la bagarre





Sur Xbox Wire, Masayoshi Yokoyama a déclaré la chose suivante :

Nous n'avons pas été particulièrement subtils dans certains plans, mais disons simplement que les joueurs peuvent s'attendre à un casting prestigieux.

À priori, il fait ici référence au personnage qui affronte le protagoniste à la fin de la vidéo. Si vous trouvez qu'il a de sacrés airs de Snoop Dogg (et pas seulement cela parce qu'il fume), sachez qu'une photo du chanteur avait été postée par le studio en décembre 2024, le montrant avec un habit tout droit sorti du jeu. Il ne fait donc aucun doute qu'il s'agit de lui.

Des plateformes peu surprenantes





Pour terminer, nous découvrons enfin sur quoi sortira Stranger Than Heaven. Sans surprise, le jeu sera disponible sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam, Microsoft Store), en plus du Game Pass. Vous trouverez quelques visuels supplémentaires en page suivante.

Actuellement, Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties est vendu 53,99 € chez Gamesplanet.