Stranger Than Heaven va enfin pleinement se dévoiler, une présentation nocturne à suivre cette semaine

Stranger Than Heaven ne nous sera bientôt plus si étranger





À l'occasion du Xbox Partner Preview diffusé en mars dernier, nous avions eu droit à un nouvel aperçu de Stranger Than Heaven, l'intriguant nouveau projet de Ryu Ga Gotoku Studio et SEGA, qui compte nous faire vivre une aventure à travers cinq villes japonaises et tout autant d'époques différentes s'étalant de 1915 à 1965, à minima dans la peau d'un certain Mako Daito. Un rendez-vous avait alors été pris pour cette semaine, le jeudi 7 mai à 1h00, un horaire peu pratique pour l'Europe.

Le moment est donc venu d'enfin découvrir plus en profondeur ce jeu au détour de ce Xbox Presents: A Special Look at Stranger Than Heaven, que vous pourrez suivre via le flux vidéo ci-dessous, en attendant notre récapitulatif. La présentation devrait durer environ 30 minutes et couvrira aussi bien le casting que l'histoire et l'univers en général de ce titre prévu sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam, Microsoft Store), ainsi que dans le Game Pass.

Autre jeu de RGGS, Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties est actuellement vendu 53,99 € chez Gamesplanet.