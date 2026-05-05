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Stranger Than Heaven 10 26 03 2026

Stranger Than Heaven va enfin pleinement se dévoiler, une présentation nocturne à suivre cette semaine

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Source: Xbox

Les projecteurs vont être braqués sur la nouvelle licence historique des créateurs de Yakuza / Like a Dragon.

Stranger Than Heaven ne nous sera bientôt plus si étranger

À l'occasion du Xbox Partner Preview diffusé en mars dernier, nous avions eu droit à un nouvel aperçu de Stranger Than Heaven, l'intriguant nouveau projet de Ryu Ga Gotoku Studio et SEGA, qui compte nous faire vivre une aventure à travers cinq villes japonaises et tout autant d'époques différentes s'étalant de 1915 à 1965, à minima dans la peau d'un certain Mako Daito. Un rendez-vous avait alors été pris pour cette semaine, le jeudi 7 mai à 1h00, un horaire peu pratique pour l'Europe.

Le moment est donc venu d'enfin découvrir plus en profondeur ce jeu au détour de ce Xbox Presents: A Special Look at Stranger Than Heaven, que vous pourrez suivre via le flux vidéo ci-dessous, en attendant notre récapitulatif. La présentation devrait durer environ 30 minutes et couvrira aussi bien le casting que l'histoire et l'univers en général de ce titre prévu sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam, Microsoft Store), ainsi que dans le Game Pass.

Autre jeu de RGGS, Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties est actuellement vendu 53,99 € chez Gamesplanet.

redacteur vignetteAlexandre SAMSON (Omega Law)
Rédacteur
Accro à Assassin's Creed et Destiny, grand amateur de RPG et passionné d'expériences vidéoludiques en général. Lecteur de comics (DC) et de divers mangas (One Piece !). Chimiste de formation et Whovian dans l'âme.
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Mots-clés
Stranger Than Heaven Ryu Ga Gotoku Studio SEGA présentation date heure Xbox Presents

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